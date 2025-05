A reaktivált Kasó Orsolyával jutott vissza az élvonalba a Győr

ÁTSZÁLLÓJEGYET VÁLTOTT a másod­osztályba a GYVSE-Uni Győr női vízilabdacsapata, amely a tavalyi kiesés után első nekifutásra visszajutott a legjobbak közé, ráadásul meg is nyerte az ob I/B-s bajnokságot. Az idény második felében Európa-bajnok kapus erősítette a Rába-partiakat: Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya három éve bejelentette a visszavonulását, most visszatért a medencébe.

„ A Győr szakmai igazgatója, Bíró Attila keresett meg karácsony előtt. Említette, hogy Doroszlai Vanda anyai örömök elé néz, ezért nem tudja vállalni az idény második felét, és érdeklődött, lenne-e kedvem segíteni a csapatnak – kezdte a 36 éves Kasó, aki hat mérkőzésen játszott a tavasszal. – A felkérés után gondolkodtam néhány napot, de arra jutottam, hogy hat játéknap édesanyaként is teljesen vállalható, sőt még családi program is lett a meccsnapokból. Jó volt kicsit visszarázódni, kellemesen fárasztóak voltak a mérkőzések, szerencsére bírtam erővel.”

Az első három győri találkozóján összesen tíz gólt kapott és 75 százalékos hatékonysággal védett Kasó Orsolya, aki a bajnoki címről döntő rangadókon, az UVSE és az FTC farmcsapata ellen is biztos pont volt a kapuban. A korábban Dunaújvárosban és a Ferencvárosnál megforduló válogatott kiválóság pályafutása során először játszott a másodosztályban, így nem ismerte a mezőnyt, de új csapatáról és a riválisokról is jó benyomásokat szerzett.

„Nem nagyon követtem eddig az ob I/B-t, ám most azt tapasztaltam, hogy ezen a szinten is vannak erős csapatok és tehetséges játékosok – hangsúlyozta a Győr kapusa. – Jó érzés volt, hogy az idény végén rangadókat is játszottunk és bajnokok lettünk a lányokkal. Kedvesen fogadtak, minden meccsre hozott valaki süteményt, örömmel mentem le az uszodába. Többnyire a kapusokkal beszélgettem, kérdezgettem őket, honnan jöttek és mik a terveik – örömmel tölt el, hogy lelkesek és ügyesek a fiatalok.”

A folytatás a jövő zenéje: Kasó Orsolya szerint az ob I-es menetrendet nehéz lenne összeegyeztetni a családdal, ugyanakkor aligha szakad el az uszodai közegtől – 2022-es visszavonulása után már kipróbálta magát edzőként.