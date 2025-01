Varga Zsolt fegyelmezett és odaadó játékot vár Bukarestben

– Mindössze négy párizsi olimpikon utazott Bukarestbe, miközben a tavalyi Európa-bajnokságon látott fiatal csapatból kilencen is lehetőséget kapnak a világkupa-selejtezőn. Hogyan jellemezné a jelenlegi keretet?

– Fontos, hogy megtaláljuk azt az identitást, amely a lehető legjobban jellemzi a magyar válogatottat – hangsúlyozta Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. – Ennek bizonyos elemei már meg is vannak, a horvátok elleni felkészülési mérkőzésen például kimondottan gyorsan játszottunk, a régi időket idézve használtuk ki az ellenfél hibáit. A keret összetétele alapján látványosabban megjelenhet a játékunkban a sebesség, mint az olimpián, ugyanakkor a lendületes támadásokhoz fegyelmezett védekezésnek kell társulnia.

– Ezzel tudják kompenzálni a fiatalok a rutin hiányát?

– A fegyelmezettség mellett olyan lelkes, odaadó játékra lesz szükség, amilyet a tavalyi Európa-bajnokságon láttunk a srácoktól. Szívvel-lélekkel küzdve lehet pótolni a tapasztalat hiányából adódó esetleges lemaradást, de az Eb-n megtapasztaltuk, hogy a nagy tűzben kiéghetnek a játékosok. Minden világversenyen az utolsó napok a legfontosabbak, ezért fokozatosan kell építkeznünk. Olyan csapattá szeretnénk válni, amelytől tartanak az ellenfelek, mert erőt sugároz.

– A budapesti felkészülés és a zágrábi edzőtábor során ilyen csapatot látott?

– Minden tekintetben nagyon jól nézett ki a felkészülésünk. Kissé váratlan volt, hogy a zágrábi utolsó kétkapus gyakorlásba keményen, agresszívan álltak bele a horvátok, de jó volt látni, hogy az első negyed után megfelelően reagáltunk. Nem borult el az agyunk, elkezdtünk játszani, viszont hasonlóan masszívak voltunk, mint a riválisunk, ami elengedhetetlen, ha rutinos csapattal találkozunk. Biztosan lesznek nehéz pillanataink Bukarestben is, de át kell lendülnünk rajtuk.

– A világkupa lebonyolítása annyiban különbözik a világbajnokságétól és az olimpiáétól, hogy a csoportkörben és az egyenes kieséses szakaszban sincs pihenőnapunk, egymást érik a mérkőzések. Megterhelőbb lesz a torna a megszokottnál?

– Nem gondolom, mert az idény közepén vagyunk, mérkőzésből jöttek a játékosok, nem érződött rajtuk annyira a fáradtság, mint a nyári alapozások során. A világkupa-selejtező ráadásul rövidebb lesz, mint a megszokott kéthetes világversenyek, máshogy is építettük fel a munkát: a taktikára és a robbanékonyságra helyeztük a hangsúlyt, az állóképességet szinten tartottuk. Nagyon figyeltünk rá, hogy mindenki értsen mindent, válaszoltunk a felvetődő kérdésekre, hogy az elméletben megbeszélteket aztán száznyolcvanas pulzussal is megvalósítsák a játékosok.

– Mennyire sikerült alkalmazkodniuk az új szabályokhoz, a rövidebb pályához és a kevesebb támadóidőhöz?

– Nem érzek nagy változást a hat a hat elleni játékban, az emberelőnyök megjátszása viszont kapkodóbbá vált, gyors döntéseket kell hozni. Kevés lehetőség adódik, de azokat jól kell kihasználni, különben az ellenfél lefordulhat – mi is erre törekszünk, ezért is fontos az emberhátrányos védekezés. A támadások száma jelentősen megnőtt, átlagosan harminchatból negyvennyolc lett, de erre készültek a szabályalkotók, immár a nemzetközi mérkőzésekre is tizennégy játékost lehet beírni.

– A selejtező első hat helyezettje továbbjut az áprilisi döntőbe, de aligha az eredményesség az egyetlen cél. Mit szeretne látni a válogatottól Bukarestben?

– Szeretnénk ott lenni a sorozat végjátékában, ezért mérkőzésről mérkőzésre javítanunk kell a hibáinkat, hogy kiderüljön, milyen játék fekszik a legjobban a keretnek. A szakmai finomságok mellett az is szempont, hogy egységes, szerethető csapatunk legyen, amelyre büszkék lehetünk.

Amikor a tavalyi Európa-bajnokság döntőjének végjátékában Álvaro Granados vezérletével kétgólos hátrányból fordítottak a házigazda Horvátország ellen, sokan már olimpiai aranyesélyesnek kiáltották ki a spanyolokat. A világbajnokságon bronzérmet szereztek, Párizsban viszont meglepetésre nem jutottak a négy közé, a horvátok ugyanis revansot vettek a negyeddöntőben. Férfiválogatottunk az olimpia után a világkupa-selejtezőben is egy csoportba került a spanyolokkal, hétfő este Bukarestben visszavághatunk nekik a 10–7-es vereségért. Másnap délután a franciák következnek, akikről szintén friss emlékeink vannak: a tavalyi vb negyeddöntőjében elszenvedett váratlan vereség után a párizsi nyitányon 13–12-re győztünk – ezúttal remélhetőleg valamivel könnyebb dolgunk lesz. Nehéz erőpróba az Európa-bajnok ellen

FÉRFI VÍZILABDA VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, BUKAREST

C-CSOPORT

19.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)