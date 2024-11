Az FTC elképesztő játékkal verte meg a Kragujevacot, és nyerte meg csoportját a vízilabda BL-ben

A második negyed végén találkozott először a labdával a Radnicski Kragujevac olimpiai bajnok kapusa, Radoszlav Filipovics – no nem azért, mert a mezőnyben egymást érték a blokkok és a labdaszerzések. BL-rangadónak indult a szerda esti mérkőzés, a házigazda FTC mégis más ligában játszott, mint szerb riválisa, zongorázni lehetett a különbséget a két csapat között. Manhercz Krisztián a védjegyévé vált átlövéseivel röffentette be a motort, Dusan Mandics mesteri gólt lőtt a rövid laposba, Nagy Ádám pedig labdaszerzése után elhajlásból lőtte át a kézerdőt – Filipovics ekkor már a lécet csapkodta dühében. Eközben a másik kapuban Vogel Soma védési hatékonysága a kilencven százalékot ostromolta, a szurkolók már azelőtt skandálták a nevét, hogy hárította Dusan Vaszics ötméteresét. A Ferencváros feszes védekezéséről mindent elárul, hogy egyetlen gólt kapott az első félidőben, amely Edoardo Di Somma káprázatos ejtésével zárult.

A kragujevaci összecsapást idézte a játék képe, a zöld-fehérek falat húztak kapujuk elé, sokszor lövésig sem jutott el a Radnicski. Támadásban is ott folytatta a Fradi a nagyszünet után, ahol három perccel korábban abbahagyta, Mandics lövése kilenc méterről a kapufa segítségével kacsázott be. Kapust cseréltek a szerbek, de nyolcgólos hátrányban Sztefan Todorovszkitól sem várhattak csodát, úgy tűnt, mintha el is vesztették volna a hitüket.

Merthogy a Ferencváros rátett még egy lapáttal, Jansik Szilárd megúszásból megszerezte első gólját a Bajnokok Ligájában, a záró negyed elején már tíz gól volt közte. A nagy különbség ellenére rendkívül motiváltan játszott a házigazda, egy pillanatra sem hagyott alább a lendület, amely a jelenlegi idényben is messzire repítheti a címvédőt. Nyéki Balázs két perccel a vége előtt is olyan határozott eligazítást tartott, mintha sorsdöntő támadás következne, ennek a hozzáállásnak köszönhető, hogy csapata 16–4-re kiütötte a Radnicskit.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy már novemberre csúcsformába lendült az FTC, amely győzelmével csoportelsőként várhatja a tavaszi folytatást – ezek után mi is izgatottan várjuk.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-Telekom Waterpolo–Radnicski Kragujevac (szerb) 16–4 (4–1, 3–0, 5–2, 4–1)

Komjádi uszoda. V: Segurana (spanyol), Schopp (német)

FTC: VOGEL SOMA – Vigvári Vendel 1, MANHERCZ K. 4, Argiropulosz 1, De Toro 1, MANDICS 4, VÁMOS 2. Csere: Jansik Sz. 1, Di Somma 1, Molnár E., Német T., Nagy Ádám 1. Edző: Nyéki Balázs

RADNICSKI: R. Filipovics – P. Jaksics 1, Vasics, N. Jaksics 1, Murisics 1, Drasovics 1, Jankovics. Csere: Todorovszki (kapus), Pijetlovics, Dadvani, Gavrilovics, Sztajonevics, Vicskovics. Edző: Uros Sztevanovics

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 8/1. Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0. Kipontozódott: Di Somma (23. p.), Drasovics (30. p.), Jansik Sz. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Nagyon jól nézett ki a játékunk, büszke vagyok a srácokra. Azt kértem tőlük, hogy a harmadik és a negyedik negyedben sem álljunk le, mert hosszú távon ez visz minket előre. A Radnicski fizikailag erős csapat, de rövidebb a kispadja – örülök, hogy kijött a különbség, és felőröltük a szerbeket.