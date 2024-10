Férfi vízi BL: simán kikapott otthon a Vasas a Jadran Herceg Novitól

Déja vu érzésük lehetett a Vasas-szurkolóknak a Komjádi uszoda felé sétálva. Az angyalföldiek két hete úgy győzték le a francia Marseille-t a Bajnokok Ligájában, hogy előtte váratlan vereséget szenvedtek a bajnokságban, míg ezúttal a montenegrói Jadran Herceg Novi ellen kellett volna felállniuk a szolnoki mélyütésből.

A hangsúly a feltételes módon van…

Sajnos gyorsan elillant az ismerős érzés, a Herceg Novi ugyanis nem adott esélyt vendéglátójának, végig kézben tartotta a mérkőzést. Különösen Dmitrij Holod volt elemében, gyorsan vágott két gólt, a kettő között meg hatalmasat blokkolt – csakhogy Lakatos Soma rosszkézen élt a második eséllyel. Ennél több örömünk nem volt az első negyedben, sakk-mattig játszott fórból ellépett hárommal a Herceg Novi, a kispadon ülő Batizi Benedek dühében majdnem széttörte az előtte álló oszlopot.

Ha valamire, az elszántságra tényleg nem lehetett panasz a hazaiaknál, de támadásban nem jöttek be a megoldások, a sokat vállaló Bátori Bencére különösen figyeltek a montenegróiak. A Vasas csapatkapitánya így is megtörte a jeget a második negyed közepén, csakhogy a következő percekben szétzilálta a piros-kékek védekezését a Herceg Novi, Lévai Márton sokszor tehetetlen volt a kapuban.

A nyáron Reccóból hazatérő Alekszandar Ivoviccsal meggyűlt a bajuk az angyalföldieknek, a rivális veterán klasszisa elöl jól osztogatott, hátul elsőrangúan bekkelt, sőt, lefülelt egy rossz átadást is, az ellentámadást természetesen Holod fejezte be góllal. A Vasasnak hasonlóan mélyről kellett volna felállnia a második félidőben, mint a Szolnok otthonában hét góllal elveszített kupameccsen – akkor 8–2, most „csak” 7–2 volt az állás a nagyszünetben.

A látottak alapján hiú ábránd lett volna fordulatban reménykedni, a szurkolók mégis szüntelen skandálták a rigmusokat, érezték, hogy a nehéz helyzetben lévő csapatuknak nagy szüksége van a támogatásra. Nikola Dedovics megmozdulásánál felhördült a közönség, a szerb légiós kis híján csodagólt szerzett, amikor a kapunak háttal átemelte Darko Durovicsot, de a kapufáról kifelé pattant a labda – nemhiába, ez most ilyen időszak a Vasas életében.

Meg kell hagyni, a Herceg Novi tökéletesen játszotta, amit játszania kellett: elöl türelmesen adogatott, szépen kijátszotta a támadásait, hátul pedig jól zónázott, ritkán maradt üresen hazai játékos hat méteren belül. A montenegróiak nyolccal, 14–6-ra győztek a Komjádiban – a Vasasnak pedig ismét le kell vonnia a tanulságokat.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

VasasPlaket–Jadran Herceg Novi (montenegrói) 6–14 (1–4, 1–3, 2–1, 2–6)

Komjádi uszoda, 600 néző. V: Sztavridisz (görög), Peris (horvát)

VASAS: Lévai – BÁTORI 2, Djurdjics, Lakatos S. 1, Gábor L., Dedovics 1, Dala D. Csere: Mizsei (kapus), Randjelovics, Batizi, Sélley-Rauscher, GASZT 2, Mijics. Edző: Szlobodan Nikics

HERCEG NOVI: DUROVICS – D. RADOVICS 2, IVOVICS 1, HOLOD 5, Vujovics 1, Szladovics 1, Vucsurovics 1. Csere: I. Radovics (kapus), Vujicsics, V. Radovics, Stupar 1, Obradovics, SZ. GOJKOVICS 2. Edző: Vladimir Gojkovics

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 10/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Djurdjics (26. p.), Vujicsics (26. p.), Obradovics (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Fizikailag alulmaradtunk, nem tudtuk felvenni a Herceg Novi tempóját. Védekezésben és támadásban egyaránt kevés jó megoldásunk volt, nem tudtunk úgy lőni, mint az ellenfelünk. A szolnoki vereség után sok mindent átbeszéltünk, próbálkoztak a játékosok, de rengeteg gólt kaptunk, főleg ellentámadásból, ami nem fér bele.

Vladimir Gojkovics: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, de már az elejétől tudtunk irányítani, az első két negyedben fantasztikusan védekeztünk. Nagyszerű győzelmet arattunk, értékes pontokat szereztünk, maradéktalanul elégedett vagyok. Örülünk, hogy itt lehetünk a csoportkörben, a fiatal játékosainknak ilyen meccsekre van szükségük a fejlődéshez.

A csoport állása: 1. Barceloneta (spanyol) 6 pont, 2. Olympic Marseille (francia) 3 (24–24), 3. Jadran Herceg Novi (montenegrói) 3 (33–35), 4. VasasPlaket 3 (26–43)