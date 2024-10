Férfi vízi BL: a Jadran Splitet is legyőzte az FTC

„Bravó, Papsi!” – kiabálta az FTC szpíkere, miután Papayo, alias Szakonyi Dániel tökéletes ütemben tempózott ki kapujából, hogy levadássza a Jadran Split bejátszását. Sőt, ha már labdát szerzett, azonnal indította is az „új fiút”, Manhercz Krisztiánt, aki óraműpontossággal játszotta meg a támadást befejező Sztilianosz Argiropuloszt.

Ahogy a leírás is mutatja, az összhanggal nincs gond a Fradinál.

A csoportrangadó viszont attól csoportrangadó, hogy nem lehet az első negyedben eldönteni. Szakonyi kollégája, Marko Bijac is jól védett, ráadásul sok segítséget kapott a mezőnyből, nem volt könnyű átlőni a horvátok zónáját. Az első két gólt a Ferencváros szerezte, a második negyed közepén mégis a vezetésért támadhatott a Jadran, amely Zvonimir Butic ütemtelen átlövésével előnybe is került.

Érezte a közönség, hogy feljebb kell tekerni a hangerőt, Argiropulosz be is vágott egy kettős emberelőnyt, aztán alkalmi centerként Dusan Mandics lőtt akciógólt két bekk szorításában, és máris a címvédő állt jobban. Mandics alighanem szabaddobásból is megvillant volna, ha hagyják neki elvégezni, de kontrát, majd horvát fórt ítéltek a játékvezetők – csakhogy Szakonyi ismét résen volt.

„Védd ki a szemüket!” – érkezett az ukáz a lelátóról, aminek a kapus eleget is tett, bravúrjaira alapozva a nagyszünetben 6–5-re vezetett az FTC. Innen lett alig egy perc leforgása alatt 8–5 – semmi különös nem történt, csupán az olasz bombázó, Edoardo Di Somma szólt hozzá a meccshez. Szakonyi ezt már a partról figyelte, ugyanis a sérülésből visszatérő Vogel Soma váltotta, aki gyorsan felvette a ritmust, állta a sarat.

Nagy védések után Nagy-összjáték következett: Ákos elúszott a labdáért a sarokba, Ádám pedig akkora gólt lőtt, hogy azóta is mozog a kapu a Komjádiban. Ismét a harmadik negyedben váltott ritmust a házigazda, Manhercz két gólja el is döntötte a mérkőzést, a nyolc nullás rohanásra nem tudott reagálni a Jadran. A Ferencváros 18–9-es győzelmével nagy lépést tett a csoportelsőség felé – sokatmondó, hogy a legszorosabb mérkőzését is hét góllal nyerte meg az első körben.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–JADRAN SPLIT (horvát) 18–9 (3–2, 3–3, 6–0, 6–4)

Komjádi uszoda, 1100 néző. V: Ohme (német), Buch (spanyol)

FTC: SZAKONYI – Molnár E., Vigvári Vendel 1, ARGIROPULOSZ 5, Vámos 1, DI SOMMA 2, Mandics 2. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Fekete G. 1, NAGY ÁDÁM 3, De Toro, MANHERCZ K. 2, Nagy Ákos 1. Edző: Nyéki Balázs

JADRAN: Bijac – Radan, Marinic-Kragic, FATOVIC 2, Banicevic, BUTIC 3, Zovic 1. Csere: CAGALJ 2, Berehulak, Pejkovic, Tomasovic, Cuzzi 1. Edző: Jure Marelja

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 9/3. Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. – Kipontozódott: Radan (25. p.), Marinic-Kragic (28. p.), Molnár E. (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Nem kezdtünk jól, de nem is számítottam rá, mert az elmúlt három napban többen betegséggel küzdöttek, engem például Korényi Balázs helyettesített az edzéseken. A mutatott játékkal és az eredménnyel is elégedettek lehetünk, a harmadik negyedben többször is lefordultunk a horvátokról, sikerült megtörnünk az ellenállásukat.

Jure Marelja: – Fizikailag nagyon nehéz mérkőzés volt, sajnos csak az első félidőben tudtuk tartani a Ferencváros tempóját. A harmadik negyedben ritmust váltott az ellenfelünk, de nem hibáztathatom a játékosaimat, mindent kiadtak magukból. A nagyszünet után minden gólért alaposan meg kellett küzdenünk, sorozatterhelésben vagyunk, elfáradtunk.