Vízilabda: Eb-bronzérmes az U16-os leányválogatott

Csütörtök délután az olaszokkal találkozott a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a korosztály isztambuli Európa-bajnokságának bronzmeccsén.

A Mihók Attila és Petrovics Mátyás által irányított csapat az elődöntőben a görögöktől szenvedett 15–12-es vereséget, az olaszok pedig a spanyoloktól kaptak ki 13–10-re. A bronzmérkőzést mindig két csalódott együttes játssza, és sokat számít, hogy melyik gárda tudja hamarabb rendezni a sorait az előző napi kudarc után.

Ezúttal ezt nehéz lett volna néhány perc alatt megítélni, ugyanis

már az elejétől kezdve nagy elán és küzdelem jellemezte az összecsapást.

A meccs első gólját Mihók Mandula szerezte, majd az első negyedben Alaksza Kinga és Füle Barbara is betalált, míg a túloldalon az olaszok két ötméterest értékesítettek (3–2). A második felvonásban fej-fej mellett haladtak a felek. Szűk két perccel a félidő előtt Svec Anna Sába 6–4-re módosította az állást, de a nagyszünetben már döntetlent mutatott az eredményjelző (6–6). A harmadik negyedben Svec és Füle is büntetőt értékesített, a játékrész utolsó percében viszont kétszer is betalált a kihívó, amely 9–8-as előnyben várta a záró nyolc percet. A negyedik negyed elején Füle egyenlített, majd Horváth Orsolya két ziccert védett a kapuban, aztán a csapatkapitány Alaksza bombája jelentette a 10–9-es magyar vezetést. Erre is volt válaszuk az olaszoknak, és a meccs 3:37 perccel a vége előtt jutott el a 10–10-es állásig. A következő akcióból Dömsödi Döníz centergóljával kis ideig volt a magyaroknál az előny, mert az olaszok büntetőt kaptak, és nem hibáztak (11–11). Már csak 2:30 volt hátra, amikor Svec ismét megcsillantotta kivételes lövőerejét (12–11), és sokat elárul a magyarok győzni akarásáról, hogy pár pillanat múlva az olasz centerre egyszerre öten vetették rá magukat, majd szereltek szabályosan. Az olaszok az utolsó 17 másodpercben egy időkérés után támadtak az egyenlítésért, de a labdát fölé lőtték, így

Magyarország 12–11-es győzelemmel érdemelt ki bronzérmet az U16-os leány vízilabda Európa-bajnokságon.

Jövő hét hétfőtől az U16-os fiúk ugyanezen a helyszínen szerepelnek Eb-n.

Füle Barbara négy gólt lőtt a bronzmeccsen Forrás: European Aquatics

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL (TÖRÖKORSZÁG)

BRONZMÉRKŐZÉS

Magyarország–Olaszország 12–11 (3–2, 3–4, 2–3, 4–2)

Gólszerzők: Füle 4, Svec 3, Mihók M., Alaksza 2-2, Svec 2, Dömsödi.

A részletes statisztika



Az U16-os Eb-bronzérmes keret

Kapusok: Balogh Lola, Horváth Orsolya,

Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga, Dömsödi Döniz, Fogarasi Léna, Füle Barbara, Kubik Réka, Lévai Rozália, Mácsai Kincső, Mihók Mandula, Svec Anna Sába, Szabó Ágnes, Tomori Gréta, Tóth Freia, Turi Adrienn

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)