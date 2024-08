Zalánki Gergőt a póló Messijének tartják a görögök

Az olaszok elleni szétlövéses eksztázis után két vereséggel zárta az olimpiát férfi vízilabda-válogatottunk, amely karnyújtásnyira volt attól, hogy Tokió után Párizsból is éremmel térjen haza. Az elveszített bronzcsata Zalánki Gergőnek is fájt, de összességében jó érzésekkel gondol a francia fővárosra. „Nem olyan rossz a negyedik hely, különösen annak tükrében, hogy a legjobb hét csapat hasonló játékerőt képvisel – hangsúlyozta a balkezes klasszis. – Egyre izgalmasabbak a világversenyek, a csoportkörből továbbjutó válogatottak közül bármelyik játszhatott volna olimpiai döntőt, talán csak az ausztrálok szereplése jelentett meglepetést. Előzetesen a stabil teljesítményt nyújtó spanyolokat és a vb-döntős olaszokat az elődöntőbe vártam, a szerbeket nem, de ők építették fel a legjobban a párizsi két hetet. Nem tudom, tudatosan altattak-e mindenkit azzal, hogy majdnem kiestek a csoportkörben, ám bármit is terveztek, bevált, mert az egyenes kieséses szakaszban mindenkit megvertek. Arra sem számítottam, hogy az amerikaiak a négy közé kerülnek, de megérdemelten lettek bronzérmesek, nagyon nehéz csoportból jutottak tovább. Sajnálom az utolsó mérkőzésünket, sok buta hibát elkövettünk, amelyekből gólokat kaptunk, és amelyek ezen a szinten már nem férnek bele. Lehet, hogy tízből hétszer legyőznénk az amerikaiakat, ám ilyenek a nagy tornák, egy meccsen dőlnek el a lényegi kérdések. Négy negyed alatt lezárhattuk volna a találkozót, mégis szétlövés döntött, amiből ezúttal mi jöttünk ki rosszabbul. Csalódott voltam, de utólag azt mondom, a negyedik helynek is lehet örülni.”