Sportrádió: a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntője előtt a Ferencváros

A Ferencváros június 5–7. között Máltán szerepel a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A nagy megméretés előtt Nyíri Zoltán, a zöld-fehérek ügyvezetője járt a Sportrádióban, és beszélt egyebek mellett csapata esélyeiről: „A magyar mezőnyben sikerült mindent megnyerni, de azt gondolom, ez azért a realitás – mondta el Németh Kornélnak Nyíri Zoltán. – Most viszont megmérnek minket, ez már a nemzetközi mezőny. Most kiderül, hogy a Ferencváros – amely Magyarországon ennyivel előrébb van – mit tud kezdeni a világ három legjobb csapatával. Ha sikerül két győzelemmel zárni az idényt, akkor ez nem csak hazai királyság volt, ha viszont két vereséggel zárunk, akkor csak hazai királyságról beszélhetünk. Ebben az esetben le kell ülni, és meg kell nézni, hogy hol kell javulni ahhoz, hogy a nemzetközi mezőnyben is jobbak legyünk.”

„Sok csapat cserélne velünk, de az igazi teszt most jön. Ha átmegyünk rajta, akkor nagy boldogság lesz, ha nem, akkor jövőre újra megpróbáljuk” – tette hozzá Nyíri.

