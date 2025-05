Kézilabda: Siófokon, Portugáliában és Balatonbogláron készülnek a fiúk

Lesz mit követni a magyar korosztályos kézilabda rajongóinak 2025 nyarán (is), a leányszakágra, pontosabban a juniorokra és az ifjúságiakra is Európa-bajnokság vár, utóbbiak ráadásul Észak-Macedóniában a nyári EYOF-on is fellépnek.

Hasonlóan sűrű hónapok előtt áll a fiúszakág,

amelynek nemzeti csapatai hétfőn a közvetlen felkészülés utolsó hetét kezdték meg. A serdülő, vagyis a 2008-as és 2009-es születésű kézilabdázók alkotta együttes az ifi lányokhoz hasonlóan a nyári EYOF-on bizonyíthatnak majd; a Szabó Levente által irányított válogatott tagjainak ez lesz pályafutásuk első világversenye. A csapat ezekben a napokban Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémián edzőtáborozik, majd a két meccset játszik a helyszínen a franciák korosztályos legjobbjai ellen.

A tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerző ifjúságiak (2006-2007) világbajnokságon bizonyíthatnak majd: az augusztusi, Egyiptomban megrendezendő vb-re Gulyás István csapata ezen a héten felforgatott kerettel készül, a kerettagok közül ugyanis a legtöbben érettségiznek, így nem tudnak elutazni a portugáliai Négy Nemzet-tornára, amelyen a magyarok a házigazdák mellett a franciákkal és a norvégokkal is találkoznak.

Az ifjúsági fiúválogatott tavaly Eb-bronzérmet ünnepelhetett Forrás: EHF

A Sótonyi László vezette juniorgárda a serdülőkhöz hasonlóan itthon marad, Siófokon készül, és kétszer megmérkőzik a szlovénokkal. A 2004-es és 2005-ös fiatalok a nyáron búcsúznak az utánpótlásévektől, a lengyelországi világbajnokságon.

Juniorok (Siófok):



05.09. Magyarország–Szlovénia



05.10. Magyarország–Szlovénia



Ifjúságiak (Portugália):



05.08. Magyarország–Portugália



05.09. Magyarország–Franciaország



05.10. Magyarország–Norvégia



Serdülők (Balatonboglár):



05.09. Magyarország–Franciaország



05.10. Magyarország–Franciaország

(Kiemelt képünkön: a junior férfi kézilabda-válogatott Forrás: MKSZ)