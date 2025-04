Kosár: magabiztosan haladnak a rájátszáselsőség felé a DEAC juniorjai

Némi meglepetésre nem az NKA Pécs vagy a nagy fővárosi klubok, a Budapest Honvéd és Vasas egyike, hanem a DEAC áll az élen a felsőházban a junior fiú kosárlabda-bajnokság rájátszásának vége felé közeledve. Persze, hozzátartozik az igazsághoz, hogy a pécsi és a honvédos akadémia mellett a debreceni is államilag kiemelt utánpótlás-nevelőműhelyként működik, így a hajdúsági fiatalok szintúgy elsőrangú körülmények között fejlődhetnek. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy Kádár Tamás csapata az ősszel a csoportjában csupán a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, akkor a mostani rájátszáselsőség már jóval váratlanabb fejlemény.

A 2025-ös naptári évben a DEAC juniorjai a nyolc lejátszott mérkőzésükből hetet is megnyertek, eddig idén kizárólag a Vasastól kaptak ki. A remek formájukat támasztja alá az is, hogy a legutóbb három fordulóban a papíron legnagyobb riválisoknak tartott együttesekkel találkoztak, s ezeken a meccseken az NKA Pécset kétszer is megverték, míg a kettő között a Budapesti Honvédot is felülmúlták magabiztosan.

Igencsak felemásan alakult eddig az évadunk, de talán mondhatom azt, hogy nemcsak nálunk van ez így, hanem az ellenfeleknél is

– kezdte Kádár Tamás vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Azt gondolom, az alapszakaszban elért harmadik helyünk – a Pécs és a Vasas mögött – nem teljesen tükrözi a valóságot, ugyanis az ősszel ezzel a két csapattal oda-vissza megvertük egymást, és csak a rosszabb pontkülönbségünk miatt maradtunk le az első két valamelyikéről. Így harmadikként aztán januárban selejtezős párharcot kellett játszanunk a Zalaegerszeggel, hogy melyikünk kerülhet be aztán a felsőházba a rájátszásra. Utólag azt kell mondjam, hogy nem is érdemeltük volna meg az automatikus felsőházba kerülést, egyszerűen nem nyújtotunk olyan teljesítményt, amellyel rászoltgáltunk volna erre. Sajnos ebben közrejátszottak sérülések és betegségek is, a szezonban szinte folyamatosan akadtak hiányzóink. A múlt héten a Honvéd ellen volt az első olyan meccsünk, amikor végre teljes kerettel tudtunk kiállni.

A hullámzó ősz után aztán a ZTE elleni keresztjátékban kezdtünk el jobb teljesítmény nyújtani és felfelé ívelő formát mutatni, amely többé-kevésbé egészen mostanáig kitart

– persze, ha eltekintünk az egyetlen Vasas elleni vereségünktől."

Mások mellett Szász-Veres Márkkal (fehérben) is a soraiban remekelnek a debreceni juniorok a korosztályos bajnokságban Forrás: DEAC KA

A korosztályos válogatottakkal teletűzdelt debreceniek a sikerszériájukkal végérvényesen bejelentkeztek a bajnoki címért.

„Természetesen, szeretnénk a hátralévő két meccsünket is megnyerni, és első helyen bejutni az országos döntőbe.

Az őszi önmagunkhoz képest tavaszra a csapategység, a játékosok közötti kémia terén léptünk előre a legnagyobbat.

Az említett hiányzóink az idény előrehaladtával szépen lassan visszatértek, és sikerült végre úgy építkezni, lépésről lépésre összerakni a játékunkat, ahogyan azt még a bajnokság előtt elképzeltük. A kicsit kaotikusan alakuló első félév után az elmúlt időszakban már sokkal jobban, hatékonyabban tudtunk készülni az edzéseken, amely hálistennek a meccseken is meglátszik. Időközben sikerült mostanra mindenkinek megtalálni azt a szerepet, amellyel a legtöbb tudja segíteni a csapatnak.

A csapat tavaszi teljesítményét látva most már nem is lehet más a célunk, mint hogy a szezon végén is harcban legyünk a bajnoki címért. Az éremszerzés lesz a minimális célunk a nyolcas döntőben, de azt hiszem, maradéktalanul elégedettek csak az arannyal lennénk.

