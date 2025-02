Kézilabda: az ifjúságiak is „betörtek” a férfi NB I-be

Számos juniorkorú, vagyis 2004-ben vagy 2005-ben született férfi kézilabdázót találunk az NB I-ben, ha végigböngésszük a a csapatok kereteit, az utóbbi időben pedig az őket követő korosztály, vagyis az ifjúságiak (2006-2007) képviselői közül is többen beléptek a felnőttélvonal kapuján.

Nem meglepő, hogy fokozatosan az ő idejük is eljön, reményteljes korosztályról van szó, legalábbis a válogatott eddigi produkciója alapján ezt bizton állíthatjuk. Emlékezhetünk, a Gulyás István vezette ifjúsági fiú kézilabda-válogatott tavaly nyáron sikert ért el, harmadikként zárt az Európa-bajnokságán.

Persze, az ifik nem (csak) emiatt tudják beverekedni magukat az NB I-es csapataikba,

a klubjukban napról napra kell bizonyítaniuk, amit a jelek alapján meg is tesznek,

ráadásul többen a bajnokság (sőt, Európa) élcsapataiban kapják meg mostanában a lehetőséget.

Ha a tabellára tekintünk, akkor – ahogyan azt már jóideje megszokhattuk – a Veszprém és a Szeged versenyfutását látjuk, jelenleg „a két nagy” ugyanolyan mérleggel, 26 ponttal áll az élen. Az egymás elleni mérleget véve alapul a Szeged, gólkülönbségben a Veszprém a jobb.

A veszprémieknél az évad elején mutatkozott be a balszélső Hoffmann Balázs, aki fontos tagja a korosztályos válogatottnak, az emlegetett Eb-bronzérmes társaságban is helyet kapott, 20 gólt „tett a közösbe” a kontinensviadalon. A 18 éves játékos nem szeppent meg a klasszisok között, megbízható kiegészítő emberként 11 meccsen 33 gólnál tart, bonyolult matematikai számolások után megállapíthatjuk, három találatot átlagol fellépésenként. Rajta kívül két, szintén Eb-harmadik társa is debütálhatott már: a kapus Várady-Szabó László kétszer került pályára, Gáncs-Pető Máté pedig a legutóbbi fordulóban mutatkozott be Dabason, tette ezt két góllal. Utóbbi két fiatal egyaránt 2007-es születésű.

Gáncs-Petőhöz hasonlóan a tabellán harmadik Ferencváros játékosának, a szintén 2007-es Horváth-Garaba Ádámnak is izgalmas lehetett az előző hét: előbb a Magyar Kupában debütált három, majd az NB I-ben egy góllal.

A ETO University HT színeiben játszó Fazekas Máté (2006) – aki a veszprémi különítményhez hasonlóan alapembere a korosztályos válogatottnak – eddig egy meccs kivételével ott volt a győriek csapatában ebben az évadban. A gyöngyösi Gáspár Zsombor (2006) is eljutott már tíz mérkőzésig, ahogyan a Balatonfüred (Erdei Benedek), a PLER-Budapest (Farkas Gergő), az Eger (Ficzere Gergő, Márton István), a Budakalász (Hajdu Balázs), a Komló (Balogh Norbert, Gulyás Gergő, Nagy Zalán, Németh Barnabás, Pataki Balázs) és a Dabas (Pintér Bulcsú) is adott már lehetőséget ifistának.

A sereghajtó NEKA fontos győzelmet aratott a múlt hét végén Komlón. A balatonboglári akadémia a szokásoknak megfelelően a legfiatalabb átlagéletkorú kerettel szerepel az élvonalban; összesen öt ifjúsági korú játékost (Eklemovic Márkó, Gazsó Péter, Hajzer Dávid, Lepir Stefan, Zakor Zalán) dobott be eddig Sótonyi László vezetőedző.

(Kiemelt képünkön: a veszprémi Hoffmann Balázs helyzetben Forrás: handballveszprem.hu)