Birkózás: Elekes Enikő a korosztályváltás után sem lassítana

Korosztályos birkózóink 2024-ben sem maradtak adósak a sikerekkel a különböző utánpótlás-világversenyeken: az U23-asok, az U20-asok, az U17-esek és az U15-ösök között is örülhettünk érmeknek az Eb-ken, illetve a vb-ken. A kötöttfogásúak mellett tavaly – immár szokás szerint – a lányok is alaposan kitettek magukért, közülük is Elekes Enikő (Csepel TC-KIMBA) érte el a legnagyobb sikert, aki

aranyérmet szerzett a 65 kilósok súlycsoportjában az újvidéki U20-as Európa-bajnokságon, és ezzel megismételte a 2023-as győzelmét.

A világbajnokságra szintén címvédőként utazott, ott viszont végül nem jött össze neki az újabb siker. Ugyanakkor a 2024-es esztendő végén így is rendkívüli eredménysorral búcsúzott a juniorkorosztálytól: egy vb- és két Eb-arany, illetve egy Eb-ezüst.

Két évvel ezelőtt másodéves juniorként Enikő a világ- és az Európa-bajnoki címet is megszerezte az U20-as korosztályban, amellyel nagyon magasra tette a mércét

– kezdte az Utánpótlássportnak Ligeti Richárd, aki a csepeli Kozma István-akadémia, valamint az U20-as és az U23-as válogatott edzője. – Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy utánpótláskorú versenyző fejlődési íve nem mindig egyenletes, vannak jobb és rosszabb időszakok. Éppen ezért ebben a korban nem is elvárható senkitől, hogy évről évre ilyen kimagasló eredményeket hozzon. Bár tavaly a világbajnokságon nem jött ki neki a lépés, az Európa-bajnokságon ismét győzött és megvédte a címét, ami mindenképpen hatalmas siker. A vébén volt egy rosszul sikerült mérkőzése a kínai lány ellen, ez mindenkivel előfordulhat. Nem hiszem, hogy ez alapján kellene megítélni, hogy Enikő milyen képességű birkózó.

Mindent egybevéve, elégedett vagyok a tavalyi évével, a mutatott hozzáállásával és munkamoráljával, illetve a fejlődése is olyan ütemben halad, ahogy szeretnénk.

Ligeti Richárd Martin Gábor szövetségi kapitánnyal – aki egyben a KIMBA női szakágvezetője is – közösen felügyeli és irányítja Elekes felkészülését.

Elekes Enikő vb-győztesként és kétszeres Európa-bajnokként zárta le junioréveit Forrás: UWW/MBSZ

„Az U20-as évek után most eljött számára a korosztályváltás, és idéntől már az U23-asok között kell bizonyítania, valamint egyre több felnőttversenyen is el fogjuk indítani, hogy szépen lassan beleerősödjön a „nagyok” mezőnyébe, így megszokja azt a közeget is. Az év kezdéseként Enikő jelenleg is egy rangos oroszországi felnőttversenyen szerepel, amelyen erős, minőségi ellenfelekkel vívhat nagyon hasznos mérkőzéseket. Február elején aztán Zágrábban, az esztendő első UWW-rangsorversenyen folytatja, majd március első felében Tiranában máris következik az U23-as Európa-bajnokság.

Ha ezeken a versenyeken jól szerepel, akkor az is lehet, hogy áprilisban a felnőtt Eb-n is szőnyegre lép, de ez még korántsem biztos, mert nem szeretnénk túlhajtani őt. Nem akarjuk azt a hibát elkövetni, hogy idő előtt túl nagy terheket pakolunk rá, és emiatt esetleg fiatalon kiégjen.

Hangsúlyozta, Enikőnek még időre van szüksége ahhoz, hogy teljesen belerázódjon a felnőttmezőnybe.

„Tavaly tizenkilencévesen megpróbálkozott az olimpiai kvalifikáció kiharcolásával, amihez egy nagyobb fogyásra is szüksége volt. Ez az időszak fizikailag és mentálisan is nagy terhet jelentett neki; különösen úgy, hogy néhányan túl nagy nyomást raktak rá, és már-már szinte elvárták tőle, hogy neki már most Párizsba ki kellene jutnia az olimpiára. Ez értelemszerűen ki is hatott a teljesítményére, görcsössé vált ezektől a hangoktól, s emiatt a kvalifikációs verseny nem is sikerült úgy, ahogyan szerette volna. Azt gondolom, ezekből a tapasztalatokból tudott tanulni. Martin Gáborral közösen azon dolgozunk, hogy felkészítsük az ilyen mértékű nyomás kezelésére, hiszen

az újabb négyéves ciklusban, a Los Angeles-i olimpiai kijutás már mindenképpen reális cél lehet, és ennek megfelelően kell őt felépítenünk. Alapvetően most minden a helyén van a fejlődése terén, és ott tart, ahol ebben a korban kell.

Dolgozik keményen továbbra is, és pontosan tudja, hogy mit kell tennie azért, hogy aztán elérje a céljait.”

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)