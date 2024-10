Kajak-kenu: sprint- és maratoni távon is villogtak a magyar fiatalok

Nem írunk újdonságot, amikor a magyar kajak-kenu utánpótlás eredményes szerepléséről számolunk be, a fiatalok ugyanis 2024-ben is kitettek magukért, és a sprinttáv mellett a maratoni szakág U23-as és ifjúsági világ- és Európa-bajnokságán is halmozták az érmeket.

Számszerűsítsünk: a sprinttáv esetében a júniusban Pozsonyban megrendezett

korosztályos Eb-n 28 alkalommal állt magyar egység a dobogóra,

nem sokkal később pedig kis túlzással

lemásolták a fiatalok az említett szereplést a bulgáriai Plovdivban megtartott vb-n, ismét 28 magyar érmet jegyezhettünk fel.

„Az utánpótlás esetében jönnek-mennek az évfolyamok, folyamatosan változik a mezőny. Mindig meg kell újulni, hogy lehető legeredményesebbek legyünk. Elégedettek lehetünk, szép versenyzéseket és győzelmeket láttunk. Nagyon fiatal sportolókról beszélünk, akik még nem minden esetben tudják kihozni magukból a maximumot, még tanulják a nemzetközi versenyzést – mondta Makrai Csaba, a kajakosok utánpótlás szövetségi kapitánya az Utánpótlássportnak a két esemény után.

Kijelenthetjük, hogy az eredményességünket megőriztük.

A tavalyi, rekordszámú érmet idén nem sikerült tovább javítani, de ez nem is cél, nem is lehetséges” – tette hozzá a kenusok vezetője, Foltán László.

A maratonisták sem spóroltak az éremszerzés tekintetében: a korosztályos Európa-bajnokságon 13, a világbajnokságon pedig 9 magyar medálnak tapsolhattunk, azt pedig fontos hozzá tenni, voltak olyan utánpótláskorú sportolók, akik a felnőttek között is bizonyítottak, mint például a sprint- és maratoni távon is felnőttvilágbajnoki érmeket szerző kajakos, Kőhalmi Emese, vagy a szintén kajakos Fojt Sára és a kenus Kiss Ágnes, akik pedig az olimpián is elindulhattak, előbbi ráadásul két bronzéremnek is örülhetett.

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)