Triatlon: pénteken kezdődik az ifjúsági Európa-bajnokság

Emlékezetes módon zárta az ifjúságiak triatlon Európa-bajnokságát 2023-ban a magyar korosztályos triatlon-válogatott, amely egyéniben és mixváltóban is szerzett érmet: előbbiben az idén augusztusban már a juniorok között remeklő, az Eb-jükön elsőként záró Szalai Fanni nyert aranyérmet, utóbbiban pedig a Szalai mellett Trungel-Nagy Zalán, Baier Zsófia, Rózsavölgyi Donát alkotta négyes szerzett ezüstöt.

A 2024-es kiírást ismét Spanyolországban rendezik meg, természetesen magyar indulókkal a mezőnyben: hatan a fiúk, ugyanennyien a lányok között állnak majd rajthoz, és persze a mixváltóról sem szabad megfeledkezni.

„Szalai Fanni jelenleg első éves ifjúsági versenyző, tavaly megnyerte az ifi Eb-t, nemrég pedig a juniorok kontinensviadalát, a pénteken kezdődő Európa-bajnokságon viszont nem szerepel majd, készül a juniorok világbajnokságára – kezdi az Utánpótlássportnak Pocsai Balázs utánpótlás-szakágvezető. – Ettől függetlenül nagyon ügyes versenyzők alkotják az idei csapatunkat is, ketten ráadásul a már emlegetett junior Eb-n is részt vettek augusztusban: Fabók Eszter és Szűcs András az idősebbek között is megmutathatta magát, mindketten helytálltak az eseményen.

Bízunk a jó teljesítményekben, és abban, hogy többen is a top tízben zárnak.

Az Európa-bajnokság pénteken az egyéni elődöntőkkel kezdődik, szombaton rendezik a döntőket, vasárnap pedig a mixváltók csapnak össze.

A spanyolországi Banyolesben rendezendő ifjúsági triatlon Eb-n résztvevő magyar csapat:



Lányok

Fabók Eszter, Geri Alíz Júlia, Filep Zóra, Koller Kamilla, Lédeczi Lotti, Bartók Hanna

Fiúk

Szűcs András, Mihály Szabolcs, Jakab Zsombor, Szabó Mihály Márton, Szabó Levente, Holba Zsombor