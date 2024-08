Atlétika: Horváth Máté egyre jobb formában az U20-as vb előtt

Augusztus 27. és 31. között Peru fővárosában, Limában rendezik az U20-as atlétikai világbajnokságot. A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a korosztály idei legrangosabb eseményén húsz magyar fiatal vesz részt, az egyikőjük a Veresegyház VSK nem egészen 19 éves gerelyhajítója, Horváth Máté.

Az édesapja, a hétszeres magyar bajnok és korábbi országos csúcstartó Horváth Gergely által felkészített reménység

74,77 méteres egyéni csúccsal büszkélkedhet tavalyról,

ám az U20-as vb szintjét az idén is meg kellett dobnia. Miután az első 2024-es versenyén, a diákolimpiai döntőn megsérült, ezt a június végi U20-as országos bajnokságon tette meg, amelyen 72,05 méterrel aranyérmet nyert.

Majd Máté a múlt hét végén rendezett 2. Hevesi Nemzetközi Dobó-kupán újabb idei legjobb eredményt ért el.

„Az U20-as országos bajnokságon a világbajnoki szint teljesítése volt a cél, a sérülésem után ezért óvatosságból nem is dobtam végig a versenyt, de természetesen örülök, hogy így is meglett az első hely – mondja. – A múlt hét végi, hevesi kupán pedig elsősorban a mozgásomra figyeltem. Ott nem az eredmény számított, hanem az, hogy a vébé előtt még versenyezzek egy jót. Kétszer is 73 méter fölött dobtam, végül 73,91 méter lett az idei legjobbam. Jól alakul a formám, ezért bizakodó vagyok.”

Horváth Máté a hevesi megméretésen Forrás: MASZ

Máté 2022-ben az európai mezőnyben már bizonyította, hogy téthelyzetben is képes jól teljesíteni. Akkor a jeruzsálemi U18-as Eb-n ezüstérem lett a jutalma. Ezúttal a világ legjobbjai között méretheti meg magát a korosztályában. Az idei, 74 méterhez közeli idei eredménye is top 10-es helyezést ér a világranglistán, de mint mondja, egyre inkább összeáll a hajítása.

„Fizikálisan és mentálisan is rendben vagyok, és

igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy a kellő pillanatban sikerüljön a legtöbbet kihoznom magamból.

Számok nincsenek a fejemben métert és helyezést tekintve sem. Először az a fontos, hogy a selejtezőből továbbjussak. A döntőben aztán újra meg lehet fogalmazni a célokat.”

(Kiemelt képünkön: Horváth Máté Forrás: MASZ)