Vízilabda: eddig legyőzhetetlen leánycsapat készül az U18-as vb-re

Szeptember közepétől Kínában szerepel világbajnokságon az U18-as leány vízilabda-válogatott.

Ez a csapat azért különleges, mert

eddig három világversenyen járt, és még egyszer sem talált legyőzőre,

sőt, még döntetlent sem játszott az elmúlt három esztendőben.

A kezdetektől fogva dr. Sike József által irányított, 2006-ban született játékosokra épülő korosztály sikersorozata 2021-ben Szentesen kezdődött, amikor a lányok megnyerték az U15-ös Európa-bajnokságot, majd egy évvel később Görögországban U16-os világbajnok lett az együttes, tavaly pedig Törökországban érdemelt ki U17-es Eb-aranyat.

A három torna alatt a magyar ígéreteket megszorongatni is alig tudták az ellenfelek, a legutóbbi Eb-döntőjükben a spanyolokat múlták felül 11–8-ra.

Hajdú Kata az egyik legígéretesebb 2006-ban született hazai játékos Forrás: European Aquatics

Persze, a korosztályos nemzeti csapat tündöklése a játékosok kvalitásait figyelembe véve nem olyan meglepő. Többek között ebben a gárdában játszik a már felnőttválogatottban is szerephez jutott Hajdú Kata vagy a vele együtt a mostani bő olimpiai felkészülési keretben is helyet kapott Varró Eszter, de említhetnénk a női nemzeti csapatban már szintén bemutatkozott, Eb-n is járt Tiba Pannát (aki ráadásul egy évvel fiatalabb társainál) vagy az ugyanúgy a már felnőttválogatottban is mély vízbe dobott kapust, Torma Lucát, akit az elmúlt három korosztályos világeseményen mindannyiszor a torna legjobbjának választottak a posztján.

Torma Luca eddig két Eb-n és egy vb-n volt a torna legjobb kapusa Forrás: European Aquatics

A felkészülés elején dr. Sike József így nyilatkozott honlapunknak a csapatáról:

„Szokták mondani, minden csoda három napig tart vagy véget ér egyszer, de mi azon dolgozunk, hogy a mi sikersorozatunk ne szakadjon meg. A lányok is nagyon szeretnék megszerezni zsinórban a negyedik aranyérmüket, hiszen ennek az évjáratnak ez lesz az utolsó korosztályos világversenye. Ezúttal is bizakodóak lehetünk, mert

az alappozíciókban remek játékosaink vannak, de egyébként sincs lyuk a szerkezetünkben.

A kerettagok fizikuma nemzetközi viszonylatban is nagyon erősnek számít, ezzel együtt a mentális felkészültségnek is kiemelt szerepe van. Eddig úgy mentünk a világversenyekre, hogy megtanultunk egy mondókát, amit a lányok edzésen is sokszor ismételnek, a döntőben pedig már ordítják, hogy:

Mindenki minket akar megverni, de minket nem lehet megverni! Fogadom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt be is bizonyítsam!

De a lányok azt is nagyon jól tudják, hogy nem elég csak mondani, tenni is kell azért, hogy a világ tetején maradjanak. Szerencsés vagyok, hogy ezt a korosztályt kaptam meg, és remélem, a >>nagy négyessel<< fogunk egymástól búcsúzni.”

(Kiemelt képünkön: tavaly U17-es Eb-t nyert a csapat Törökországban Forrás: European Aquatics)