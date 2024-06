Kézi: Portugáliában is járt az Eb-re készülő junior férfiválogatott

Július tizedikén startol Szlovéniában a junior férfi kézilabda Európa-bajnokság, amire június közepén megkezdte a közvetlen felkészülést a Sótonyi László szövetségi edző vezette csapat.

A szakember korábban úgy nyilatkozott az Utánpótlássport oldalának, hogy nincsen könnyű helyzetben az együttes, ugyanis a keret nagyobbik része az NB I/B-ben játszik az élvonal helyett, ez pedig hátrányt jelent a korosztályos nemzetközi mezőnyhöz képest. Hozzátette, hosszú út áll még a fiatalok előtt, amelyen májusban sikerült előrelépniük, amikor sikerült legyőzni hazai pályán a német válogatottat, Csanálosi Richárd utolsó másodperces góljával.

„Megjelent egy halvány reménysugár az alagút végén, egy kakaslépésnyit előreléptünk. Ez jó kiindulópont, erre támaszkodhatunk a nyári felkészülés előtt” – értékelt a meccs után Sótonyi, az említett edzőtábor pedig már elkezdődött, amely során a NEKA-n kezdtek a játékosok, majd Telkibe tették át a székhelyüket, ahonnan Portugáliába utaztak, hogy összecsapjanak kétszer az ország U20-as válogatottjával.

Mindkét meccset jól kezdték a magyarok, legalábbis a félidőben vezettek, az elsőn két, a másodikon négy góllal, ám mindkétszer fordítani tudtak a házigazdák, akik előbb négy, majd egy találattal bizonyultak jobbnak. Az első összecsapáson Balogh Dániel (4 gól) volt a csapat legeredményesebbje, a másodikon pedig Kovács Tamás és Kathi Sándor is 7-ig jutott.

A hazatérés óta Nagykanizsán edz a válogatott, amelynek ezen a helyszínen is került felkészülési mérkőzés a programjába: csütörtök délután a horvát korosztályos együttessel találkozott.

Ez az összecsapás is szorosan alakult, a fordulatos első félidő során többször is változott, hogy melyik csapat vezet, a hajrá viszont a horvátoknak alakult jobban, akik hárommal mentek ekkor. A szünet után többször is néggyel húztak el a vendégek,

a magyar csapat mégis fel tudott állni, ám csak egyenlítésig jutott; végül 29–27-re kikapott.

Ezen a meccsen is a már említett Kathi volt a legtöbb gólt szerző magyar kézilabdázó, 5-tel.

A következő héten Győrben tréningezik a válogatott, két Lengyelország elleni mérkőzés (július 4-5.) után pár nappal pedig elutazik az Eb helyszínére, a szlovéniai Celjébe.

A junior férfi kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzései:



Portugália–Magyarország 28–24 (13–15)



Portugália–Magyarország 35–34 (13–17)



Magyarország–Horvátország 27–29 (12–14)

(Kiemelt képünk forrása: Federação de Andebol de Portugal/CBernardo)