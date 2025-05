Wladár Sándor: A jövő eredményessége egyértelműen az edzők kezében van

Wladár Sándor a Sportreggelben először a „lex Milákról” beszélt, miután a parlament elfogadta a sporttörvény módosítását az edzőkkel kapcsolatban.

„Egy olyan helyzet alakult ki a párizsi olimpia után, ami elfogadhatatlan volt. Persze volt előzménye Párizs előtt is. Mindenre számítottunk, hogy kit fog beírni, hogy nem a Balázst írja be, de arra nem, hogy nem ír be senkit. Kristóftól is számos ígéret volt. A kezdeti lökést Tóth Ákos adta meg, Verrasztó Zoltán is szót emelt, őket kiemelném, hogy lépni kell. Zárt csoportban kezeltük, valaki kiszivárogtatta egy lapnak. Lehozták ezt a levelet, valaki kilőtte, ez egy szokásos dolog a szövetségben, hogy semmi nem marad titokban. Úgy voltunk vele, hogy menni kell ezen az úton, ha már elindultunk. Eljött, amikor a döntéshozók is azt gondolták, hogy lépni kell. Egy emberéletet mentettek meg a törvény elfogadásával. Köszönet Schmidt Ádám államtitkárnak, a parlament törvényalkotási bizottságának és a parlamentnek.”

Wladár hozzátette, hogy Virthre volt ugyan kihegyezve ez a kezdeményezés, de például Milák Plagányi Zsoltot sem írta be, aki így tízmillió forinttól esett el. De mostantól igyekeznek minden vitás kérdést megelőzni.

„Sok köszönetet kaptam, főleg a magyar úszóedzőktől. Jólesik, de nem az elismerésért csináltuk, hanem kötelességből.”

A sportvezető elmondta, hogy az utánpótlásra is kiemelten figyelni kell, és ehhez az edzőkre nagyon szükség van.

„Őszintén mondom, hogy lehet itt jó elnök, lehet jó MOB-elnök, meg jó sportrádió, de a jövő eredményessége egyértelműen az edzők kezében van.”

A TELJES BESZÉLGETÉS ITT HALLGATHATÓ MEG