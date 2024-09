Eb-ezüstérmes úszóval és mesteredzővel erősített az FTC

Megírtuk, hogy Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf és Németh Nándor is az FTC-be szerződött a közelmúltban. A klub honlapja most ismertette, hogy szeptember 16-án Németh edzője, Plagányi Zsolt és a 2022-es római Európa-bajnokságon 200 méter háton ezüstérmes Kovács Benedek is a zöld-fehéreknél folytatja pályafutását.

Plagányi óriási szaktekintélynek számít, hiszen tanítványa volt az olimpiai bajnok Kovács Ágnes és a négyszeres ötkarikás ezüstérmes Cseh László is, de korábban együtt dolgozott az immár kétszeres olimpiai aranyérmes Milák Kristóffal is.