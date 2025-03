Kiderült, mikor tér vissza az eltiltott világelső teniszező

A januári ausztrál nyílt bajnokságon pályafutása harmadik GS-serlegét begyűjtő Sinner büntetése május 4-én jár le. Róma után Hamburgban (május 17-24.) indul, míg az idény második Grand Slam-tornája, a párizsi Roland Garros május 25-én kezdődik. A salakpályás viadalokat követően füvön Halle (június 16-22.) és június 30-tól Wimbledon vár rá.

A 23 éves sztárjátékos – miután szervezetében tavaly tiltott szerre bukkantak – a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel (WADA) kötött egyezség alapján fogadta el az eltiltást, amely február 9-én lépett életbe. Ez azzal járt, hogy kihagyta a múlt heti, Indian Wells-i tornát és nem indulhat Miamiban sem.

Sinner tavaly márciusban két doppingellenőrzésen is fennakadt, szervezetében az anabolikus szteroidok közé tartozó klosztebolt mutattak ki - igaz, kis mennyiségben. Akkor azzal védekezett, hogy a tiltott szer a tudtán kívül jutott be a testébe, mégpedig az egyik edzője, illetve fizioterapeutája közreműködésével. Őket azóta már menesztette a stábjából.

A sportág nemzetközi szövetsége nem tiltotta el – emiatt sokan felháborodtak –, a felmentő ítélet után pedig szeptemberben a WADA a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, amely április 16-ra tűzte ki az első tárgyalási napot. Közben azonban Sinner – aki legrosszabb esetben akár kétéves eltiltást is kaphatott volna – három hónapos eltiltásban megegyezett a WADA-val, a doppingellenes ügynökség pedig visszavonta a CAS-hoz beadott keresetét.

Az olasz teniszező tavaly ért fel a sportág csúcsára, amikor a melbourne-i diadal után a US Opent is megnyerte, és a szezonzáró ATP-világbajnokságon is diadalmaskodott. Az első ATP-főtáblás meccsét 2019-ben Budapesten vívó Sinner egyhuzamban 23 győztes meccsnél tart, s legutóbb október 2-án kapott ki a pekingi fináléban Carlos Alcaraztól. Tavaly január óta a kemény pályán vívott meccseinek a 95 százalékát megnyerte.