US Open: Swiatek, Sinner és De Minaur is bejutott a negyeddöntőbe

NŐK

A nőknél a világelső Iga Swiatekre az orosz Ljudmila Szamsznova várt a nyolcaddöntőben, és csak az első játszma hozott némi izgalmat. Swiatek 6:4-gyel húzta be ezt a szettet, a folytatásban pedig esélyt sem adott ellenfelének. Szamszonova a második játszmában csupán egy gémet tudott nyerni, így a lengyel klasszis 1 óra 30 percnyi játék után 6:4, 6:1-gyel jutott tovább, és a negyeddöntőben a 6. helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulával találkozik.

FÉRFIAK

A férfiaknál már sokkal több volt az izgalom: időrendben először két ausztrál játékos, Alex de Minaur és Jordan Thompson csatázott egymással, és az első játszma még sima meccset ígért, hiszen ezt De Minaur 6:0-val húzta be. A második szettben azonban magára talált Thompson, és 6:3-mal kiegyenlített. A következő két szett azonban megint az esélyesebb, 10. helyen kiemelt De Minauré lett, aki így végül négy játszmában ki is harcolta a továbbjutást. De Minaur ellenfele a negyeddöntőben a brit Jack Draper lesz.

A másik negyeddöntő roppant magas színvonalú csatát hozott az 1. helyen kiemelt Jannik Sinner és a hazai közönség előtt versenyző, 14. helyen rangsorolt Tommy Paul között. Olyannyira, hogy az amerikai az első két szettben remekül tartotta adogatását, Sinnernek a legjobbjára volt szüksége, hogy behúzza mindkét játszmát. Végül két rövidítésben, 7:6, 7:6-tal meg is tette ezt az olasz klasszis, de Paul is remek teniszt mutatott be, nagyon közel állt ahhoz, hogy szettet raboljon el ellenfelétől. A folytatásra viszont már nem maradt ereje az amerikainak, aki a harmadik szettet simán, 6:1-re veszítette el. Sinnerre a negyeddöntőben várhatóan ettől is nehezebb feladat vár majd, hiszen a torna 2021-es győztesével, az 5. helyen rangsorolt orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik majd.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK (75 millió dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYES

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Ljudmila Szamszonova (orosz, 16.) 6:4, 6:1

FÉRFI EGYES

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Tommy Paul (amerikai, 14.) 7:6, 7:6, 6:1

Alex de Minaur (ausztrál, 10.)–Jordan Thompson (ausztrál) 6:0, 3:6, 6:3, 7:5