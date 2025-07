Wimbledon: simán verte orosz ellenfelét Swiatek, Bencic Andrejevát is kiejtette

Nagyszerű első játszmája volt a 8. kiemelt Iga Swiateknek Ljudmila Szamszonova ellen. A lengyel játékos egészen elképesztő statisztikát is produkált, sikeres első szervái után ugyanis a pontok száz százalékát nyerte meg, emellett ugyancsak tökéletesen hozta bréklabdáit, nem csoda hát, hogy hogy 6:2-vel övé lett a szett.

A második felvonás elején folytatódott a Swiatek-show, a négyszeres Roland Garros-győztes már 3:0-ra is vezetett, miután a második gémben úgy vette el orosz kolléganője szerváját, hogy az egyetlen pontot sem tudott csinálni. Ám amikor két gémmel később kényelmessé tehette volna magának a mérkőzést, jöttek a ki nem kényszerített hibák, elvesztette az adogatását. Utána hiába nyerte vissza egyből brékelőnyét, a következő szervajátékában megint veszített, ráadásul úgy „hagyta” Szamszonovát brékelni, hogy már negyven-semmire vezetett! A folytatásban aztán Swiatek már jobban figyelt a szerváira, és 6:5-nél kétszer is meccslabdája volt, a másodikat értékesítette is, így 6:2, 7:5-tel jutott az elődöntőbe.

A nők negyedik negyeddöntőjében a 7. kiemelt Mirra Andrejeva és Belinda Bencic is rendkívül magabiztosan szervált az első játszmában, az első bréklabdákra a tizenegyedik gémig kellett várni, ekkor a svájci jutott két lehetőséghez, ám orosz riválisa mind a kettőt hárítani tudta. Törvényszerű volt hát a rövidítés, amelyben Andrejeva három, Bencic csak egy egy adogatást vesztett – 7:6-tal utóbbié lett a szett.

A második játszmában 4:4-ig folytatódott az „állóháború”, ekkor viszont Bencic olyat csinált, mint a meccs során még senki: elnyerte ellenfele adogatását. A legjobbkor – mondhatnánk, ám Andrejeva másként gondolta, és egy gyönyörű labdameneteket hozó gémben, első bréklabdáját értékesítve visszatáncolt a szakadék széléről – két játékkal később újra jött a rövidítés. Ebben Bencic megint jobbnak bizonyult, így 7:6, 7:6-tal ő jutott be a legjobb négy közé, ahol Swiatek lesz az ellenfele.

Swiatek (lengyel, 8.)–Szamszonova (orosz, 19.) 6:2, 7:5

Bencic (svájci)–Andrejeva (orosz, 7.) 7:6 (7–3), 7:6 (7–2)