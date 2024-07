Wimbledon: korábbi Australian Open-döntős lesz Gálfi ellenfele

A wimbledoni füves pályás Grand Slam-torna női egyesének szerdai játéknapján kiderült: a 2022-es Australian Open döntőse, az év végén visszavonuló Danielle Collins lesz a kedden magabiztos győzelemmel kezdő Gálfi Dalma ellenfele a második fordulóban, miután legyőzte a dán Clara Tausont. A tavalyi US Opent megnyerő, Londonban második kiemelt Coco Gauff már a harmadik fordulóba jutásért játszott, a román Anca Todonit győzte le, és az első forduló után most is csak három játékot veszített.

Ahogy kedden, szerdán is esőszünettel kezdődött a nap Wimbledonban, az eredetileg tervezett déli kezdés helyett csak két óra csúszással kezdődhetett a játék. A tavalyi US Open győztesét, a második kiemelt Coco Gauffot viszont nem különösen befolyásolta a késés, akárcsak az első fordulóban, ezúttal sem töltött túl sok időt a pályán: a román Anca Todonit 6:2, 6:1-re páholta el mindössze 57 perc alatt, így elsőként került a legjobb 32 közé a női mezőnyben. Gauffhoz hasonlóan 6:2, 6:1-es sikerrel ment tovább a világranglistán 90. helyen álló német Jule Niemeier a 67. helyezett Viktorija Golubic ellen. Még kedden kezdődött a 11. kiemelt Danielle Collins és a dán Clara Tauson összecsapása, és amikor sötétedés miatt félbeszakadt, a két évvel ezelőtti Australian Open döntőse, Collins már elvitte 6:3-ra az első játszmát, a másodikban pedig 4:4-re álltak a felek. A dán összekapta magát a folytatásban, meccslabdát hárítva kiharcolta ugyan a rövidítést, ám ekkor már nem kerülhette el a végzetét, Collins pedig a harmadik meccslabdáját kihasználva győzött. Collins lesz tehát az egyedüli magyarként versenyben maradó Gálfi Dalma ellenfele a második fordulóban, várhatóan csütörtökön. A két játékos eddig egyszer, a tavalyi Indian Wells-i ezres torna első fordulójában találkozott egymással, akkor Gálfi két 6:4-es szettben diadalmaskodott. A férfiaknál a nap első győztese a selejtezőből főtáblára kerülő, a világranglistán 223. helyen álló Quentin Halys lett, aki meglepetésre három sima szettben legyőzte a rangsorban 62. amerikai Christopher Eubankst, és bejutott a második körbe. Collins meccséhez hasonlóan a Szafjullin–Cerúndolo összecsapás is a sötétedés miatt szakadt félbe még kedden: az első két játszmát megnyerte az argentin, aztán viszont az orosz feltámadásba kezdett, majd a következő két játszmát hozta, így 6:7, 3:6, 7:5, 6:3 után az ötödik játszmával folytatták a meccset szerdán. A döntő szettben ismét Szafjullin volt a jobb, aki kétjátszmás hátrányból harcolta ki a győzelmet. WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Szafjullin (orosz)–Cerúndolo (argentin) 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Tiafoe (amerikai, 29.)–Coric (horvát) 7:6, 6:1, 6:3

Halys (francia)–Eubanks (amerikai) 6:4, 6:4, 6:2

Nakashima (amerikai)–Thompson (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:2

Humbert (francia, 16.)–Van de Zandschulp (holland) 7:6, 6:1, 6:3

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Collins (amerikai, 11.)–Tauson (dán) 6:3, 7:6

Volynets (amerikai)–Carlé (argentin) 6:2, 7:5

Haddad Maia (brazil, 20.)–Frech (lengyel) 7:5, 6:3

Niemeier (német)–Golubic (svájci) 6:2, 6:1

Osorio (kolumbiai)–Davis (amerikai) 6:3, 6:1

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Gauff (amerikai, 2.)–Todoni (román) 6:2, 6:1