Tenisz: Még mindig nem vagyok igazán felszabadult, mégis jobb a közérzetem – Marozsán Fábián

A márciusi miami mestertorna után az umagi 250-es versenyen jutott el ismét ATP-negyeddöntőbe Marozsán Fábián (ATP-49.), karrierje során negyedszer – bár az első elődöntő nem jött össze, miután csütörtökön kikapott az első kiemelt orosz Andrej Rubljovtól (9.) 5:7, 6:3, 6:2-re, teljesen nem lehetett elégedetlen, hiszen egy kisebb hullámvölgy után nyert ismét egymás után két mérkőzést, és megszorongatott egy top tízes játékost.

„Jól kezdtem a meccset, hiszen rögtön elvettem Rubljov adogatását, és kettő-nullára vezettem az első játszmában, de nagyon magas volt a mérkőzés intenzitása, amit a pulzusomon is éreztem. Másfél szetten keresztül megvolt ez a tempó, és úgy érzem, mindkettőnk játéka hullámzott is egy kicsit, néhány pontnál ő, máskor viszont én voltam a jobb. Három-ötnél jöttem vissza a hátrányból, innen nyertem hét-ötre, ami annak köszönhető, hogy gyorsakat szerváltam, bírtam a tempót a labdamenetek alatt is – mondta menedzsmentje tájékoztatása szerint Marozsán Fábián az első felvonásról, a második játszma elején viszont elbukta a szerváját, és kissé visszaesett a játéka, ami önbizalmat adott az önmagát menet közben összekapó Rubljovnak. – Nem érződött rajta semmiféle fáradtság, és annyira nagy tempót diktált, nem volt időm gondolkozni sem, mit hova üssek, hogy kellemetlenséget okozzak vele neki. Ő ebben rutinosabb, így elment a szett. Nem játszottam rosszul egyébként még ekkor sem, de az érződött, hogy kezd elmenni a szervám, lemaradok a labdamenetekben, így jöhetett a döntő játszma.”

A mosdószünetet követően energiaszeletekkel frissített, úgy érezte, maradtak energiatartalékai – Marozsán nyerni ment ki az utolsó szettre. „Úgy voltam vele, hogy mégiscsak itt vagyok egy újabb top tízes teniszezővel szemben a döntő játszmában, akkor meg is teszek mindent a győzelemért, de most nem én jöttem ki jobban az összecsapásból. Elképesztően jól szervált, nekem viszont csökkent a sebességem és egyre rosszabbul szerváltam, sokszor átvette tőlem az irányítást. Rutinosabb, erősebb nálam, és minden meccsét így nyeri az orosz, nekem viszont ez még új jelenség volt” – fogalmazott, ezzel együtt is pozitívan értékelve a Rubljov elleni találkozót. „Nagy küzdelmek árán, de azt látom, javult a játékom is valamelyest, és bár még mindig nem vagyok igazán felszabadult, azt hiszem, mégis jobb már a közérzetem. Fizikailag ugyan fáradt vagyok, de teszem a dolgom.”

Marozsán Fábián pénteken érkezett haza Umagból, és szombat délelőtt utazott el Párizsba edzőjével, Balázs Györggyel és fizioterapeutájával, Schlick-Szabó Lucával. Vasárnap a hazai pályán játszó Ugo Humbert-rel (15.) kezd az első fordulóban egyesben az olimpiai játékokon – a 10. kiemelt francia eddigi egyetlen találkozójuk alkalmával borsot tört honfitársunk orra alá. A tavaly februári, franciák elleni Davis-kupa-világdöntő-selejtezőben Humbert 6:3, 6:3-ra megverte Marozsánt, ráadásul mivel ez volt a párosítás ötödik találkozója 2:2-es állásnál, a mérkőzés mellett a világdöntő csoportkörébe jutás is elúszott, szóval van miért visszavágni. Fucsovics Mártonnal párosban pedig a holland Tallon Griekspoor és Wesley Koolhof kettőssel meccselnek, ha a mieink nyernek, a második fordulóban akár Rafael Nadallal és Carlos Alcarazzal találkozhatnának, ha a spanyol duó szombaton legyőzi az argentin Máximo Gonzálezt és Andrés Moltenit.