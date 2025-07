Marozsán Fábián: Egyesben sokat hibáztam, párosban jól játszottunk

Marozsánnak zsúfolt csütörtök délutánja volt. Előbb az egyes második fordulójában három játszmában – 6:2, 6:3, 7:6 (11–9)-re – kikapott a spanyol Jaume Munartól, majd bő két óra pihenőt követően párosban volt jelenése. A magyar, olasz kettős a hazai közönség előtt szereplő Johannus Monday, David Stevenson duóval találkozott, és győzött 7:6 (7–2), 6:2-re.

Menedzsmentje közleményében a magyar játékos kiemelte, hogy az egyes „nem volt jó meccs, sokat hibáztam, nem igazán találtam az ellenszert Munar játékára, aki magához képest is kiemelkedően játszott. Ezen a szinten már nem fér bele annyi hiba könnyű ütéseknél, amennyit rontottam, az ellenfelem jól használta ki a lehetőségeit. A harmadik szettben aztán javult a játékom, nála pedig talán volt egy kisebb hullámvölgy, egészen addig szinte hibátlanul teniszezett. Akkor viszont kicsit kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, stabilabb lettem én is, közel voltam a szépítéshez. Nem örülök, hogy 3–0-ra kikaptam, de most így jött ki sajnos a lépés” – nyilatkozta Marozsán.

Hozzátette: a harmadik játszmában kicsit lassabb ütésekkel próbálta belevinni a labdamenetekbe Munart, így tudta jobban érvényesíteni a saját teniszét. Arra is kitért, továbbra is vegyes érzelmei vannak a füves borítás kapcsán.

„Volt két jó mérkőzésem, két rosszabb, egy felemás. Remélem, minél több győzelmem és jó emlékem lesz füvön, annál könnyebb lesz majd ezen a borításon játszani. Hogy jövőre ez mennyiben fog meglátszani, nehéz most megmondani, de bízom benne, hogy jobban tudom majd használni az eszköztáramat” – fogalmazott.

A páros meccsre térve elmondta, hogy jó sorsolást kaptak, és örül neki, hogy a Roland Garros után ismét élni tudtak a lehetőséggel. „Egész jól játszottunk, bár kicsit ritmustalan volt a meccs. A lényeg, hogy a mi javunkra dőlt el a találkozó, a rutinunk segített. Minél több párosmérkőzést játszom, annál többet tudok ebben is fejlődni. Hogy hova visz mindez, majd meglátom” – fejtette ki.

Marozsánék a második fordulóban a Pierre-Hugues Herbert, Jordan Thompson francia, ausztrál duóval találkoznak majd.