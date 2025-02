Nagyot küzdött a Leganés, de nem tudta megakadályozni a Real Madrid továbbjutását

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

LEGANÉS–REAL MADRID 2–3 (1–2)

Leganés, Estadio Municipal de Butarque, 11 709 néző. Vezette: Alberola

LEGANÉS: Soriano – Neyou, Altimira, Nasztaszics, S. González, Rosier – Tapia, Ó. Rodríguez (Chicco, 80.), Brasanac, D. García (M. de la Fuente, 80.) – Juan Cruz (Raba, 73.). Vezetőedző: Borja Jiménez

REAL MADRID: Lunyin – Valverde, Asencio, J. Ramón, F. Mendy (Fran García, 83.) – Tchouaméni, Modric – Arda Güler (Ceballos, 76.), Brahim Díaz, Rodrygo (Vinícius Júnior, a szünetben) – Endrick (G. García, 83.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Juan Cruz (39., 59. – az elsőt 11-esből), ill. Modric (18.), Endrick (25.), G. García (90+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A spanyol Király-kupa második negyeddöntőjét a Real Madrid játszotta a Leganés otthonában. Novemberben, bajnoki mérkőzésen simán nyertek 3–0-ra a „királyiak” Estadio Municipal de Butarquéban, Carlo Ancelotti ma azonban tartalékos felállásban küldte pályára csapatát, így akár szoros mérkőzésre is számíthattak a kilátogató nézők.

A Leganés a 2017–2018-as idényben már egyszer kiejtette a kupából a Realt, ráadásul akkor a Bernebéuban sikerült kiharcolnia a továbbjutást egy oda-visszavágós párharcban. A két csapat a 2018–2019-es kupaszezonban is összefutott, és bár a párharc egyik meccsét akkor is a Leganés nyerte meg, a továbbjutásnak a Real játékosai örülhettek.

Az Mbappét és Bellinghamet is nélkülöző Real Madrid a kezdeti hazai rohamok után a 18. percben szerezte meg a vezetést, mikor Rodrygo passza után Luka Modric lőtt a kapu közepébe. Hét perc elteltével a hazaiak perui védője, Renato Tapia próbált tisztázni Brahim Díaz elől, a labda azonban Endrick elé került, aki 10 méterről a hazai kapus lába között gurított a kapuba. A félidő hajrájában 11-esből szépítettek a hazaiak, a Jacobo Ramón kezezése utáni büntetőt Juan Cruz váltotta gólra.

A második félidőben már a kispadon kezdő Vinícius Júnior is ott volt a pályán, sőt az 50. percben be is találhatott volna, de nehéz helyzetből a kapu fölé fejelt. Az 59. percben némiképp váratlanul, de egyenlített a Leganés. Ezúttal is Juan Cruz volt a főszereplő, lövése Ferland Mendy lábáról vágódott a jobb alsó sarokba. A hajrában a Real Madrid mindent egy lapra feltéve támadott, érződött, hogy nem hiányzik a „királyiaknak” egy újabb hosszabbításos mérkőzés. Egy-két kontrával a hazaiak veszélyeztetni tudták Lunyin kapuját, de a mindent eldöntő gólt a vendégek szerezték. A 93. percben Brahim Díaz ballal ívelte a labdát a kapu elé, a csereként beálló Gonzalo García pedig 5 méterről a kapu bal oldalába fejelt. 2–3