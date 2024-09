Simeone: Nem akarom a rendbontókat védeni, de...

A fő beszédtémát a hazai drukkerek keménymagjának (Frente Atlético – a szerk.) a rendbontása szolgáltatta, ami miatt a mérkőzés is félbeszakadt. Az Atlético Madrid közleményben ítélte el az ultrák akcióját, s jelezte, hogy a rendőrséggel közösen indítottak vizsgálatot, s egy rendbontót már azonosítottak is.

„Nincs szükségünk ilyen emberekre a lelátón – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az Atlético mestere, Diego Simeone, aki egyúttal odaszúrt a hazai keménymagnak mutogató belga kapusnak is. – Nem akarom a rendbontókat védeni, semmi nem indokolja azt, amit műveltek, de szerintem az őket provokáló embereket (Courtois – a szerk.) is meg kellene büntetni. Ha büntetlenül megúszod az ilyesmit, akkor a jövőben bármit megtehetsz.”

Az argentin tréner ezzel együtt úgy vélekedett, hogy csapatának jót tett a kényszerszünet.

„Nem ilyen meccsre számítottunk. A második félidőben nagyon jól játszottunk, amikor a Real megszerezte a vezetést. A lelátói incidensek miatti játékmegszakítás jót tett nekünk, mert utána a csapat képes volt változtatni a játékán. Ezen a meccsen nem volt sok helyzet a tizenhatoson belül, de megérdemeltük a döntetlent” – mondta Simeone.

Az Atlético csapatkapitánya, Koke sem hagyta szó nélkül a történteket.

„Rendkívül feszült pillanatok voltak ezek, amelyeknek nincs helye a futballpályán. Profik vagyunk és tudjuk, hol a helyünk, de nem szenvedhetünk négy ember tettei miatt. Ezzel együtt a játékosoknak is okosabbnak kell lenniük, a protokoll szerint a következő incidensnél lefújták volna a meccset” – fogalmazott a 32 éves középpályás.

„Kétszer is bedobtak egy-egy öngyújtót a pályára, a harmadiknál felfüggesztették volna a meccset – így a Real Madrid mestere, Carlo Ancelotti. – A játékvezető helyesen döntött, valóban meg kellett szakítani a mérkőzést tíz percre. (...) Persze senkinek sem tetszett ez, de a játékvezető jól tette a dolgát. (...) Ezt a mérkőzést mindkét csapat megpróbálta kontroll alatt tartani, a mi célunk az volt, hogy jobban védekezzünk, mint egy évvel ezelőtt, és ez szerintem sikerült is. Lehettünk volna gyorsabbak is a labdával, de figyelembe kell vennünk, hogy rengeteg meccsünk van és nem tudunk mindig ugyanazzal a tempóval futballozni.”

Az olasz szakember szerint csapata közel járt a győzelemhez, s éppen emiatt nagy kár, hogy nem tudták megőrizni az előnyt. Carlo Ancelotti azt is elmondta, hogy Courtois-nál izomsérülést észleltek a meccs után, amelyet a hétfői nap folyamán fognak tüzetesebben kivizsgálni.

„Courtois, halj meg!” – avagy mi vezetett a rendbontásokhoz Thibaut Courtois nem valami népszerű az Atlético Madrid fanatikusai között. A belga óriás korábban a Chelsea kölcsönjátékosaként három évig védte az Atlético kapuját, így a piros-fehér drukkerek számára árulással ért föl, amikor Courtois 2018-ban a királyi gárdához igazolt. A vasárnap esti meccsen a hazai keménymag a gól előtt a „Courtois, muérete!” (Courtois, halj meg!) rigmust skandálta – derült ki a Jugones felvételeiből. A 32 éves kapus vélhetően emiatt mutogatott a lelátónak a gól után, amire a drukkerek dobálással reagáltak. A mérkőzés után azonosított rendbontónál egyébként egy kést találtak – közölte a rendőrség. 🚨 CÁNTICOS de 'COURTOIS MUÉRETE' antes del gol del Real Madrid. 🚨



🔊 Sonido captado por las cámaras de #JUGONES antes de los incidentes.



💣 Lo adelantó @JuanfeSanzPerez en EXCLUSIVA en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/TRUM1K3Jtk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2024

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 1–1 (0–0)

Madrid, Metropolitano Stadion, 70 112 néző. Vezette: Busquets Ferrer

ATLÉTICO: Oblak – N. Molina (Koke, a szünetben), Le Normand, Giménez, Reinildo (Javi Galán, 75.), M. Llorente – R. de Paul, Gallagher (Á. Correa, 70.), Griezmann – Sörloth (Samuel Lino, 55.), J. Álvarez (R. Riquelme, 75.). Vezetőedző: Diego Simeone

REAL: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Éder Militao, F. Mendy – F. Valverde, Modric (Lucas Vázquez, 86.), Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo (Fran García, 90.), Vinícius Jr. (Endrick, 87.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Á. Correa (90+5.), ill. Éder Militao (64.)

Kiállítva: M. Llorente (90+8.)