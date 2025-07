Könyves Norbert: A fiatalokkal is felveszem a versenyt

„VOLT MÁR ÉRDEKLŐDÉS, több klub keresett, de nem akarok kapkodni, jó döntést akarok hozni.”

Két hete már, hogy a Paksi FC-től szerződése lejárta után távozó Könyves Norbert mondta ezt lapunknak, hogy aztán hétfő este kiderüljön, az élvonal újoncánál, a Kolorcity Kazincbarcikában folytatja pályafutását.

A paksiakat négy időszakban is erősítő támadó kitűnően érezte magát az előző idényt bajnoki bronzérmesként, Magyar Kupa-győztesként záró együttesben, ám a családja Debrecenben él, a kisfia ott jár iskolába, és a kislánya is ott kezd az ősszel, ő pedig szeretne közelebb lenni hozzájuk. Az elképzelésből valóság lett, ráadásul továbbra is az élvonalban futballozhat.

„Több klubbal is kapcsolatban álltam, a Kazincbarcika klubigazgatójával, Simon Miklóssal nagyjából három hete beszéltünk először a közös folytatás lehetőségéről – mondta az ötszörös válogatott Könyves Norbert. – Hamar megegyeztünk, jólesett, hogy számítanak rám, az meg extra motivációt jelent, hogy szinte mindenkitől azt hallom, a Barcika az egyik fix kieső! Hétfőn már a csapattal gyakoroltam, befogadó a közeg, jó társaságba kerültem. Nem teljesen ismeretlen az öltöző, Polgár Kristóffal és Sós Bencével is futballoztam együtt, de korábban is figyelemmel követtem a csapat szereplését. Harminchat évesen egyáltalán nem érzem magam öregnek, felveszem a versenyt a fiatalokkal. Mindig szerettem a kihívásokat, azt vallom, nyomás alatt kell jól teljesíteni. Támadó vagyok, nyilván elsősorban gólokat várnak tőlem, azon leszek, hogy a teljesítményemmel bennmaradáshoz segítsem a csapatot. Nem állítom, hogy könnyebb kezdést nem tudtam volna elképzelni, hiszen az első fordulóban az előző évi ezüstérmes Puskás Akadémiához utazunk, utána pedig a Ferencváros otthonában lépünk pályára, de ahogy nekik, a többi riválisnak sem adunk ajándékba egyetlen pontot sem.”