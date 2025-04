A Vasas nyerte a női röplabda Extraliga döntőjének első meccsét

A két együttes mindkét alapszakasz-találkozóját a Vasas nyerte, de a BRSE odahaza 2:0-ra is vezetett, és idegenben is nyert szettet az elmúlt három kiírásban győztes fővárosiak ellen.

Az első mérkőzés – és a döntő – esélyese így is a címvédő volt, amelynek ugyan a Kaposvár elleni elődöntőben megszakadt a magyar csapatokkal szembeni, 64 mérkőzésből álló veretlenségi sorozata, a 2022–2023-as idény kezdete óta azonban így is 83/2-es győzelmi mutatóval rendelkezik hazai porondon, Folyondár utcai csarnokában pedig 2022 májusában – 42 mérkőzéssel ezelőtt – kapott ki legutóbb.

A Tóth Gábor edzette rutinos vendégek szerdán még játszottak, így „lendületből” érkeztek a fináléba. Az első felvonást mindkét együttes hatékony támadójátékkal kezdte, de amikor a BRSE visszaesett ebben a mutatóban, a Vasas elhúzott ellenfelétől. A fővárosiak védekezése is egyre precízebb volt, így különösebb gond nélkül szerezték meg a vezetést.

Az első szett után a hazaiak ünnepélyes keretek között köszöntötték a húsz évvel ezelőtt, 2005-ben bajnokcsapat játékosait és stábtagjait.

Fotó: Árvai Károly

A második játszma elején magabiztos előnyt épített ki a házigazda, amelynél főleg az amerikai Taylor Bannister volt ekkor elemében. Vezérletével a Vasas végig számára megnyugtató előnyben volt, Tóth a túloldalon hiába próbálkozott cserékkel és időkérésekkel is, egyikkel sem tudott jelentős mértékben fordítani a játékrész alakulásán.

A harmadik etapban is végig a fővárosiak akarata érvényesült. Ez annak ellenére is igaz volt, hogy a vendégek is jó színvonalon, kevés hibával röplabdáztak. Hazai oldalon ugyanakkor a két légiós ütő, Bannister, valamint a gambiai-szlovén Fatoumatta Sillah mindig a legjobbkor állította megoldhatatlan feladat elé a BRSE játékosait, akik így hiába küzdöttek az utolsó labdamenetig, ez a részsikerhez sem volt elég.

A 83 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa a 19 pontos Sillah volt.

Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc második összecsapása vasárnap lesz a Viharsarokban.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

Döntő, 1. mérkőzés

Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba 3:0 (19, 19, 21)

Jegyzőkönyv hamarosan!

KÉSŐBB

Az 5. helyért, 1. mérkőzés

19.00: Újpesti TE–MÁV Előre Foxconn