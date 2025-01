Nem jutott be a négy közé a címvédő a férfi röplabda Magyar Kupában

Bár a férfi Magyar Kupa negyeddöntő visszavágóján a címvédő Fino Kaposvár nyert 3:2-re, a továbbjutást a vendég MÁV Előre Foxconn ünnepelhette, amely először jutott a legjobb négy közé a sorozatban.

Hogy a rekordgyőztes kaposváriak már az elődöntőbe sem jutottak be, arról elsősorban a sorsolás szeszélye tehet, hiszen éppen a legnagyobb riválisuk, az előző két bajnokságban döntős, trónkövetelő MÁV Előre volt az ellenfelük.

A fehérváriak ráadásul az előző körben a bajnoki bronzérmes MAFC-ot búcsúztatták és Székesfehérváron 3:1-re győztek a Fino ellen is. A Kaposvár Arénában is magabiztosan nyerték az első játszmát és a másodikban is közel álltak a sikerhez, de ezt végül a ráadásban hozni tudta a Fino. A harmadik felvonásban azonban már nem volt pardon, három szettlabdájuk is volt, amelyből a másodikat egy hosszú nyitásnak köszönhetően értékesítették.

Ezzel megvolt A MÁV Előrének a továbbjutáshoz szükséges két nyert játszma, s ekkor már azt is megengedhette Omar Pelillo vezetőedző, hogy a cserejátékosokat szerepeltesse, így végül a győzelem a hazaiaké lett, de ez sovány vigasz.

A fehérváriak ellenfele az elődöntőben a Pénzügyőr lesz, míg a másik ágon a Kecskemét és a Kazincbarcika küzd majd meg a fináléba kerülésért.

Simán nyert a MAFC az Extraligában A MAFC háromszettes mérkőzésen győzött szerdán Dunaújvárosban a nyeretlen sereghajtó ellen a férfi röplabda Extraligában. (MTI) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

Dunaújvárosi KSE–MAFC 0:3 (–24, –18, –15)

RÖPLABDA

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn 3:2 (–18, 26, –22, 20, 8)

Továbbjutott: a MÁV Előre Foxconn 4–2-es pontaránnyal (5:4-es szettarány)