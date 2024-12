Férfi röplabda: nagy csatában búcsúzott a MÁV Előre a Challenge-kupában

Bár hazai pályán 3:2-es vereséget szenvedett a MÁV Előre, a PAOK elleni első mérkőzésen, így is óriási csata zajlott a visszavágón. A nyitányon hiába vezetett többször is három ponttal a hazai gárda, 17:14 után egy 6:1-es sorozattal fordítottak a fehérváriak és aztán ők is jutottak először szettlabdához. Először, mert ezt még öt követte a magyar csapat részéről, de egyiket sem sikerült értékesíteni, ennyi játszmalabdát pedig nem lehet büntetlenül kihagyni (ez a második játszmában is visszaütött). A görögök 28:28 után átvették a vezetést, és bár két játszmalabdát ők is elhibáztak, a harmadikat beütötték. A második felvonásban viszont remekeltek a mieink20:10-re is vezettek, a végén pedig sorozatban nyolc szettlabdájuk is volt. Az más kérdés, hogy azt senki nem gondolta volna, hogy a nyolcadikra is szükség lesz, mert a görögök hét pontot szereztek egyhuzamban. A harmadik felvonás ezek után nagyon simán a hazaiaké lett,

és a negyedikben hiába jött vissza ötpontos hátrányból a MÁV Előre, a görögök végül ezt a szettet is behúzták, lezárva ezzel a párharcot.

FÉRFI CHALLENGE-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

PAOK SZALONIKI (görög)–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:1(30, –23, 16, 19)

PAOK: Katics 9, Basi 1, D. MUCSLIASZ 16, LJAFTOV 18, LOBIZENKO 15, Keemink 4. Csere: Kokkinakisz (liberó), Takuridisz 7, Szaltaferidisz 1, V. Mucsliasz. Edző: Joshko Milenkoski

MÁV ELŐRE: BAKIRI 23, Eke 1, PESTI 16, Koci 12, Luna Slaibe 8, Szabó V. 5. Csere: Takács M. (liberó), Szentesi, Bandi, Tomanóczy. Edző: Omar Pelillo Szaloniki, 250 néző. V: Boris (olasz), Grellier (svájci)

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:5, 12:9, 13:14, 17:14, 18:21, 23:24, 29:28. 2. játszma: 1:2, 6:4, 8:12, 10:20, 16:24. 3. játszma: 4:1, 5:4, 10:5, 15:7, 17:11, 22:14, 24:16. 4. játszma: 5:0, 8:6, 10:10, 15:12, 18:16, 22:17

Továbbjutott: a PAOK kettős győzelemmel (6:3)

EREDMÉNYEK

NB I Extraliga

férfiak

Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár 0:3 (–17, –15, –15)

Az állás: 1. Kaposvár 32 pont (33:4, 11 mérkőzés), 2. MÁV Előre 25 (26:4, 9), 3. MAFC 25 (28:12, 11), 4. VRCK 23 (26:17, 11), 5. Kecskemét 18 (21:14, 10), 6. DEAC 18 (22:20, 11), 7. Pénzügyőr 17 (21:19, 11), 8. Dág 12 (14:25, 11), 9. TFSE 10 (13:23, 10), 10. MEAFC 6 (12:25, 10), 11. Szeged 6 (10:31, 12), 12. DKSE 0 (1:33, 11)

Magyar Kupa

férfiak

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

DEAC–Pénzügyőr 0:3 (–23, –23, )