Kiharcolta az első győzelmet a MÁV Előre a férfi röplabda Extraliga döntőjében

Melyik idén a legjobb magyar férfi röplabdacsapat? Hogy a kérdés milyen sok szurkolót foglalkoztat, arra bizonyíték, hogy szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni a Videoton Oktatási Központban, s mivel a két város nincs messze egymástól, így szép számú kaposvári szurkolói küldöttség is tiszteletét tette a lelátón.

Akik rémülten tapasztalták, hogy az első labdamenetek után alaposan megszerválják őket a hazaiak, s a gyengén befogadott labdákból ugyan csak három lett ász (mindhármat a fehérváriak feladója, Szabó Vilmos „követte” el), azonban az ebből kialakított vérszegény vendégtámadásokat ötször is blokkolni tudták. Így aztán elég gyorsan nagy különbség alakult ki, s az elvesztett challenge-ek után még a kedvüket is elvesztették a kaposváriak (1:0).

A második játszmában viszont sokkal komolyabb ellenállást tudtak kifejteni, többször vezettek is, amikor pedig nem, akkor sem tudott elszakadni a hazai gárda. 15:14 után jött egy komolyabb hullámvölgy, amikor – ki más – Szabó Vilmos jelentkezett nyitásra, s sorozatban hat pontot szereztek a fehérváriak. Gyakorlatilag ezzel el is dőlt a játszma sorsa (2:0).

A meccsé azonban még nem, hiszen a két csapat decemberi bajnokiján ugyanitt éppen 2:0-ról sikerült fordítania a rekordbajnoknak. Jól is kezdtek, amihez persze az is kellett, hogy a somogyiak addig sokat nem mutató kínai átlója, Jang Pao-csi, alaposan feljavuljon. Hubicska Patrikkal együtt ők termelték a pontok zömét és sikerült is meglépniük néggyel. Azonban sok nyitást rontottak és ezt kíméletlenül kihasználták a hazaiak, akik gyorsan vissza is zárkóztak. Fordításuk azonban csak kérészéletű volt, s ezúttal a vendégek fordultak előnnyel a végjátékra, amit már nem is engedtek ki a kezükből (2:1).

Sokáig kétséges volt a negyedik játszma kimenetele is – egy kaposvári piros lap is borzolta a kedélyeket –, az izgalmas végjátékban azonban ezúttal a fehérváriak diadalmaskodtak egyetlen meccslabdájukat kihasználva, s nyerték így a meccset is (3:1).

NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–FINO KAPOSVÁR 3:1 (14, 19, –19, 23)

Székesfehérvár, 173 néző. Vezette: Jámbor, Bátkai-Katona

MÁV ELŐRE: BAKIRI 14, Luna Slaibe 8, SZABÓ V. 7, Koci 12, Eke 5, PESTI 12. Csere: Takács M. (liberó), Bandi, Szentesi, Fazekas. Edző: Omar Pelillo

FINO: Bögöly 8, Boldizsár 8, Magyar 3, HUBICSKA 16, Iván 2, JANG PAO-CSI 11. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Novoszelov 9, Djordjevic. Edző: Szlobodan Prakljacsics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 6:4, 10:6, 19:10, 23:11, 24:13. 2. játszma: 2:3, 5:4, 6:8, 10:9, 12:12, 15:13, 21:14, 24:18. 3. játszma: 1:3, 4:4 5:9, 9:10, 10:12, 13:14, 15:14, 16:18, 18:24. 4. játszma: 3:1, 4:7, 7:7, 8:10, 12:11, 13:15, 16:16, 17:19, 21:20, 23:21, 24:23

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a MÁV Előre javára