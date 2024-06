Strandröplabda ob: titkolózik a férfi címvédő

Az idei országos bajnokság fordulóit három helyszínen rendezik: Csopak mellett Tatán és Csepelen lesz verseny, míg a döntőre augusztus közepén, szokás szerint a Lupa Beachen kerül sor. A sorozat névadó támogatója idén az Audi Hungária lesz, melynek képviselői, Lőre Péter és Perényi Zsigmond megígérték, hogy indulnak majd a finálé egyik betétprogramjának számító céges versenyen is. Emellett ugyancsak újdonság lesz, hogy rendeznek majd egy „Termesek a strandon” tornát is, amelyet kifejezetten teremjátékosok számára írnak ki, így népszerűsítve a teremklubok szurkolói körében a strandszakágat.

Az eseményről a Magyar Röplabdaszövetség székházában tartott eseményen a férfi és női címvédő párosok egy-egy játékosa is részt vett. Az ötszörös bajnok Stréli Bence az első fordulóban Polgár Leventével, a másodikon Dóczi Domonkossal indul eddigi állandó társa, Hajós Artúr helyett, azonban arra a kérdésre, hogy a döntőben kivel fog, arra csak sejtelmesen annyit válaszolt: „Az még egyelőre titok…”

Vaida Beáta eddig két magyar bajnoki címet szerzett: 2020-ban Vecsey Fannival, 2023-ban pedig Villám Lillával, aki idén is a párja lesz. „Természetesen a címvédés a célunk. Tavaly nem volt túl sok időnk együtt készülni, de így is nyertünk, viszont az elmúlt évben mindketten csak erre koncentráltunk, és úgy érzem, hogy ennek a munkának meg is lett az eredménye, mert idén már nemzetközi szinten tudunk teljesíteni.”

Az más kérdés, hogy Vaida ezt egyelőre csak idehaza tudja megmutatni, mert 2020 óta nem sikerült elintézni, hogy az erdélyi származású, román színekben U22-es Eb-ezüstérmes játékos a nemzetközi porondon is magyar színekben szerepelhessen. „Már ebben is történtek egyeztetések és lépések, én bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy rövidesen már Magyarországot képviselhetem.”