Strandröplabda: az Eb-re kacsingat Kun Stefánia és Villám Lilla

Az elődöntőben bravúros teljesítményt nyújtva az első helyen kiemelt, a legutóbbi két évben ezt a versenyt megnyerő szlovén Tjasa Kotnikot és Maja Maroltot legyőzve jutott a fináléba a háromszoros ob-ezüstérmes Kun Stefánia és a kedden születésnapját ünneplő, négyszeres országos bajnok Villám Lilla a Közép-európai Liga innsbrucki versenyén, s bár a döntőt elvesztették a legjobb osztrák kettős ellen, Kun sorozatban a harmadik évben is érmes lett az ausztriai városban megrendezett tornán.

„Az előző két esztendőben Windisch Kingával indultam, de ő idén a tanulmányaira koncentrál, míg Lilla párja, Vaida Beáta visszatért Romániába, így kézenfekvő volt, hogy összeálljunk – mesélt erről a még mindig mindössze 19 éves Kun. – Hogy jó döntés volt, az már május elején, a cerviai Pro Tour-versenyen beigazolódott, hiszen ilyen rangos viadalon első magyar női párosként jutottunk be a négy közé. Most nagyon rákészültünk az elődöntőre, egyrészt mert az előző versenyeinken rendre az elődöntőben kaptunk ki, másrészt a szlovén párosok szinte mumusaink lettek, hiszen Cerviában és a madridi Nemzetek Kupájában is tőlük kaptunk ki. Az edzők, a brazil Leo Sindice és Soós Izsák videoelemzést is készített róluk, és ugyan elég gyengén kezdtünk, de aztán sikerült rájuk erőltetnünk a játékunkat, fordítottunk és végre döntőt játszhattunk.”

Innsbruck miatt viszont kihagyták az országos bajnokság első fordulóját Csopakon.

„Idén inkább a nemzetközi versenyekre koncentrálunk, ettől függetlenül ezen a héten ott leszünk a klubkupa négyes döntőjében, de aztán két hétre Kínába utazunk, ahol két Pro Tour-versenyen is indulni fogunk. Mivel az előző két világranglista-pontszerző versenyünk ilyen jól sikerült, már arról is beszélgettünk, hogy ha Kínában is sikerülne egy negyeddöntő és egy négybe jutás, akkor már a július végén kezdődő düsseldorfi Európa-bajnokságon való részvétel sem lenne elérhetetlen. De mindenképpen indulunk majd idehaza a tatai fordulón és természetesen az ob-döntőn is.”

Természetesen figyelemmel kísérték az itthoni történéseket is.

„Egyértelműen látszik, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. A madridi torna selejtezőjében mi is kikaptunk Gubik Hannától és Nagy Esztertől, de oda mi egyből Cerviából érkeztünk, ahol nyolc meccset játszottunk, majd Madridban újabb kettőt a Nemzetek Kupájában, és közvetlenül másnap jött a selejtező. Fáradtak voltunk, rosszul is játszottunk, ők pedig nagyon jól, úgyhogy megérdemelten nyertek, de mi úgy készülünk, hogy legközelebb ez másképpen legyen. Az azonban biztos, hogy nagyon izgalmas lesz majd idén a harc a bajnoki címért.”