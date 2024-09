Lemaradtak a dobogóról a kajak-kenusok, 15 éremmel zártak a magyarok a paralimpián

A Párizs melletti vaires-sur-marne-i pályán a zárónapon erős jobbos hátszél és hűvös idő fogadta a versenyzőket, némi pályaelőny is kialakult, a lelátóhoz közelebbi pályák jóval szelesebbek voltak, mint a belsők.

Varga Katalin a pénteki előfutamát megnyerve egyenes ágon jutott be a fináléba a KL2-es kategóriában. A balesetes gerincsérült, 38 éves szegedi kajakos három éve, Tokióban bronzérmes volt ebben a számban, azóta – idén – nyert már világbajnoki ezüstöt és Európa-bajnoki aranyat is, s most is éremért érkezett.

Jól is kezdett a fináléban, 120 méterig tartotta a lépést az élen lapátoló, címvédő és világbajnok Charlotte Henshaw-val, ekkor azonban korrigálnia kellett az irányát, mivel nagyon közel került a bal oldali bójákhoz, letámasztott, szinte megállt. Ezt követően hiába eredt az őt időközben lehagyó riválisok nyomába, végül a negyedik helyen ért be a célba.

A szám másik magyarja, Boldizsár Dalma a B-döntőben fejezte be a szereplését, harmadik lett, így összesítésben a 11. helyen végzett.

A kenus Suba Róbert, aki egy nappal korábban KL1-ben a negyedik helyet szerezte meg, ezúttal a VL2-es kategória döntőjében szállt vízre, amelyben ötödikként zárt, a kajakos Molnár Nikoletta pedig – ugyancsak elmaradva kissé a saját várakozásaitól – nyolcadik lett a KL3 fináléjában.

A magyarok ezzel befejezték szereplésüket Párizsban.

női KL2

1. Charlotte Hanshaw (Nagy-Britannia) 49.07 mp

2. Emma Wiggs (Nagy-Britannia) 51.56

3. Anja Adler (Németország) 52.17

4. VARGA Katalin 53.33

...11. (a B-döntőben 3.) BOLDIZSÁR DALMA

női KL3

1. Laura Sugar (Nagy-Britannia) 46.66 mp

2. Nelia Barbosa (Franciaország) 47.91

3. Felicia Laberer (Németország) 48.79

...8. MOLNÁR NIKOLETTA 51.21

férfi VL2

1. Fernando Rufino de Paulo (Brazília) 50.47 mp

2. Igor Alex Tofalini (Brazília) 51.78

3. Blake Haxton (Egyesült Államok) 51.81

...5. SUBA RÓBERT 53.78

A MAGYAR ÉRMEDSEK LISTÁJA

ARANY

Konkoly Zsófia - úszás (400 m gyors, S9)

Ekler Luca - atlétika (távolugrás, T38)

Konkoly Zsófia - úszás (200 m vegyes, S9)

Pap Bianka - úszás (100 m hát, S10)

Kiss Péter Pál - kajak-kenu (KL1, 200 m)

EZÜST

Illés Fanni - úszás (100 m mell, SB4)

Hajmási Éva, Madarászné Mező Boglárka, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla - kerekesszékes vívás (tőr, csapat)

Luterán Petra - atlétika (távolugrás, T47)

Konkoly Zsófia - úszás (100 m pillangó, S9)

Pap Bianka - úszás (200 m vegyes, SM10)

Ekler Luca - atlétika (400 m, T38)

BRONZ

Major Endre - asztalitenisz (MS1)

Pálos Péter - asztalitenisz (MS11)

Pap Bianka - úszás (400 m gyors, S10)

Szvitacs Alexa - asztalitenisz (WS9)