Tetemes volt a hátrány, de a világelső fantasztikus játékkal ledolgozta – amerikai aranyérem férfi golfban

Tetemesnek tűnt az utolsó nap előtti hatütéses hátrány, de Scottie Scheffler azért világelső, hogy az ilyesmitől ne roppanjon össze: a 28 éves amerikai, a US Masters idei nyertese három birdie-vel nyitotta a vasárnapi fordulót, a második kilencesen hat lyukba is az elvártnál eggyel kevesebb ütéssel juttatta be a labdát, és mivel hibázni nem volt hajlandó, beállította a 62 ütéses pályacsúcsot (amelyet szombaton a dán Nicolai Höjgaard is megismételt – ő vasárnap 68-as kört ment, és 270 ütéssel a hetedik helyen végzett).

Ahhoz, hogy ez a remek teljesítmény elég legyen a győzelemhez, kellett a többiek több-kevesebb hibája is. Az utolsó fordulót az élen kezdő John Rahm hat birdie-t ütött az első tíz vasárnapi szakaszon, úgy tűnt, kicsavarni sem lehet a kezéből az aranyat, ám a folytatást elidegeskedte, a 14. lyukba az elvárt négy helyett hét ütéssel terelte be a labdát – és végül érmet sem nyert, a szép utolsó napot futó Rory McIlroyjal holtversenyben ötödik lett.

Nem jutott érem az utolsó napnak szintén az élről nekivágó címvédőnek, az amerikai Xander Schauffelének sem: az ő győzelmi esélye a 12. és a 13. szakaszon ütött egy-egy bogeyval szállt el, aztán a 15-ösre elpazarolt hat ütés elvitte az érmet is – 272 ütéssel kilencedik lett, ötös holtversenyben.

Az utolsóként versenyben maradó vetélytárs, Tommy Fleetwood nyolc birdie-nek köszönhetően az utolsó előtti szakaszig tartotta a lépést Schefflerrel, akkor azonban ő is rontott, és az együtésnyi hátrányt már nem tudta ledolgozni, ezüstérmes lett.

Az utolsó nap nyertesei között volt a japán Macujama Hideki, aki a szombati visszaesés után vasárnap hibátlan kört ment (hat birdie), és megszerezte a bronzérmet – mintegy kárpótlásul a hazai pályán három éve az utolsó pillanatokban elveszett harmadik helyért.

S hogy a házigazda franciáknak is legyen mit ünnepelniük, a 31 éves Victor Perez az utolsó napra tartogatta a legjobbját (hat birdie, egy eagle), és felkapaszkodott a negyedik helyre.

A hatvan golfozó csütörtöktől vasárnapig négyszer ment végig a guyancourt-i Le Golf National 18 szakaszos, 71 ütésre optimalizált olimpiai pályáján, és a legalacsonyabb összütésszámú játékos nyakába akasztották az aranyérmet.

A nők négynapos versenye szerdán kezdődik.

Egy kőkemény profi golfozó is elérzékenyül, ha olimpiai aranyéremmel a nyakában hallgathatja hazája himnuszát (Fotó: Getty Images)

PÁRIZS 2024

GOLF, FÉRFIAK

Olimpiai bajnok: Scottie Scheffler (Egyesült Államok) 265 ütés (67, 69, 67, 62)

2. Tommy Fleetwood (Nagy-Britannia) 266 (67, 64, 69, 66)

3. Macujama Hideki (Japán) 267 (63, 68, 71, 65)

4. Victor Perez (Franciaország) 268 (70, 67, 68, 63)

5. Jon Rahm (Spanyolország) 269 ütés (65, 66, 68, 70)

Rory McIlroy (Írország) 269 (68, 69, 66, 66)