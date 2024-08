Takács Boglárka hatodik lett a 200 méter síkfutás előfutamában

A női 200 méter síkfutás ötödik előfutamában kapott helyet Takács Boglárka, ám már a harmadik futamban „robbant a bomba” a szám kétszeres világbajnoka, és az olimpiai aranyérem egyik legnagyobb esélyese, a jamaikai Shericka Jackson nem állt rajthoz. Ez persze nem előzmények nélküli, néhány napja ugyanis Jackson bejelentette, csak a hosszabb vágtaszámban indul, miután még július elején Székesfehérváron, a Gyulai Memorialon meghúzódott. Vasárnap reggelre aztán kiderült, nem jött rendbe a sérülése, ezért Párizsban csupán nézőként vehet részt a tavalyi budapesti világbajnokságon 21.41-gyel minden idők második legjobb idejét futó 30 éves atlétanő.

Ilyen előzmények után jött tehát az ötödik futam, amelyben a 100-on remek országos csúcsot (11.10) sprintelő Takács Boglárka a négyes pályára kapott besorolást. A Budapest Honvéd atlétája jól kezdett, féltávnál a kanyarból kijőve még harcban volt a továbbjutásért, ám a hajrára elfáradt, s végül 23.16-tal a hatodik helyen ért célba. Ezzel az egyenes ági továbbjutásról lemaradt, a vigaszágon folytatja. Takács futamát az amerikai Brittany Brown nyerte meg 22.38-cal, a jamaikai Lanae-Tava Thomas (22.70) és a brit Bianca Williams (22.77) előtt. A hatodik, utolsó futam után az is eldőlt, hogy Takács összességében a 27. helyen áll. A reményfutamokat hétfőn 12.50-től rendezik.

TAKÁCS FUTÁSA

„Nem is nagyon értettem, hogy mi történik a táv második felén, mert elkezdtem savasodni. Nem szoktam, maximum az utolsó 10-20 méteren, most meg már 80 méter után éreztem, hogy savasodok. Nem örülök, hogy így sikerült és a reményfutamban is szerepelnem kell” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt Takács Boglárka.

A női kalapácsvetés selejtezőjében induló Gyurátz Réka első dobása a szektoron kívül landolt, nagyjából a 65 méteres jelzés környékén. A biztos döntős szerepléshez 73.00 méter fölötti dobásra van szükség – ezt az első csoportból ketten dobták meg –, vagy a legjobb 12 közé kell kerülni. A 12. jelenleg a francia Rose Loga 68.94-es dobásával, így minimum ennyit kell dobni a döntőhöz.

GYURÁTZ ELSŐ KÍSÉRLETE

ATLÉTIKA

A MIEINK VASÁRNAPI PROGRAMJA

10.05–12.35

10.55, 5. futam: női 200 méter 1. forduló – Takács Boglárka a 6. helyen végzett futamában, a reményfutamban folytatja

11.45: női kalapácsvetés selejtező, B-csoport (Gyurátz Réka)

19.05–21.55

19.05, 2. futam: férfi 400 méter 1. forduló (Molnár Attila)

20.30: férfi kalapácsvetés DÖNTŐ (Halász Bence)