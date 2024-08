Párizs 2024: A franciák ellen tele leszünk szenvedéllyel – Chema Rodríguez

– Nem sikerült a győzelem, de ismét rendben volt a csapat teljesítménye.

– Úgy gondolom, ismét jó meccset játszottunk a világ egyik, ha nem a legjobb csapata ellen, de sajnos a győzelem nem jött össze – kezdte a találkozó után Chema Rodríguez szövetségi kapitány. – Érdekes ez a helyzet, szerintem volt eddig négy jó mérkőzésünk, mindössze az Egyiptom ellen, az első tíz percben teljesítettünk alul. Örülünk, hogy versenyképesek vagyunk és bárkivel felvesszük a harcot, de ennél nyilván többet akarunk, mert ez önmagában nem elég.

– Akadt néhány nézeteltérése a bírókkal. Nem tisztelték eléggé a magyar csapatot?

– Nem tudom, és nehéz is erről most beszélnem. Megvan a véleményem, másoknak meg más véleménye van. Talán túl keményen védekeztünk, kaptunk hat kiállítást, az ellenfél meg egyet, ez azért nagy differencia. De erről elég is ennyi, a legjobb, ha a saját csapatunkkal, dolgunkkal foglalkozunk és megpróbálunk fejlődni, tökéletesíteni a játékunkat.

– Nagy húzás volt Mikler Roland beállítása.

– Elképesztően védett! Ezt a Rolit ismeri mindenki, egyszerűen csodálatos volt, rengeteget tett azért, hogy végig mérkőzésben maradjunk. Örülök, hogy megélte ezt az érzést itt az olimpián és egyben fel is adta a leckét a továbbiakra. Korábban azt gondoltuk, hogy kapusposzton lehet a magyar csapatnak problémája, tessék, itt van három remek kapusunk.

– Meg lehet találni a győztes taktikát a franciák ellen?

– Nézze, a helyzet továbbra is egyértelmű, utolsó csoportellenfelünk az esélyes, hazai pályán játszik, ismerjük a képességeit. Persze, sokan mondhatják, hogy az első három meccsükön nem szereztek pontot sem, de ők a franciák, számukra is sorsdöntő lesz a csata. Szeretnénk velük felvenni a versenyt, felkészülünk rájuk, tele leszünk szenvedéllyel, és meglátjuk, mire lesz ez elég vasárnap.

VÉLEMÉNYEK Ilic Zoran, a magyar válogatott átlövője: – Nagyon nehéz volt felkészülni erre a mérkőzésre a norvégok elleni fájó vereség után, de azért vagyunk egy csapat, hogy felálljunk ilyen helyzetben is. Voltak nagyon jó periódusaink, a második félidőben viszont jöttek a hibák, amit megbüntettek a dánok. Szerettünk volna javítani, nem sikerült. Igyekszünk a legjobban felkészülni a franciák elleni sorsdöntő mérkőzésre. Mikler Roland, a magyar válogatott kapusa: – Nagyon szerettem volna védeni és segíteni a csapatnak az utolsó olimpiámon, vélhetően utolsó világversenyemen, köszönöm a lehetőséget, a bizalmat, igyekeztem élni vele. Nagyjából tiszta volt a kép, hogy a dánok és/vagy a franciák ellen kaphatok szerepet, próbáltam ezekre a feladatokra tökéletesen felkészülni. Minden edzésen kétszáz százalékot akartam nyújtani, így sikerült tűzben maradni.

KÉZILABDA

FÉRFIAK

B-CSOPORT

DÁNIA–MAGYARORSZÁG 28–25 (16–14)

Párizs, 5764 néző. Vezette: Garcia, Lorente (spanyolok)

DÁNIA: N. LANDIN – GIDSEL 8, Kirkelökke, Saugstrup, JÖRGENSEN 5, Arnoldsen 2, Jakobsen 1. Csere: Pytlick 3, M. Landin, LAUGE 4, M. Hansen 5 (5). Szövetségi kapitány: Nikolaj Jacobsen

MAGYARORSZÁG: MIKLER R. – Rodriguez P. 2, Ancsin G. 2, Hanusz, BÁNHIDI 4, Bodó 4, Bóka. Csere: Bartucz (kapus), Sipos A., ILIC Z. 5, Fazekas G. 3, Ligetvári, Lékai 2 (2), Rosta M. 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–2. 10. p.: 6–2. 16. p.: 8–7. 21. p.: 9–11. 25. p.: 11–13. 28. p.: 13–14. 39. p.: 18–17. 42. p.: 21–17. 49. p.: 25–20. 54. p.: 27–22

Kiállítások: 12, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2