Küzdött-harcolt férfi kéziválogatottunk, de kikapott a világbajnok dánoktól

KÉZILABDA

FÉRFIAK

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 25–28 (14–16)

Párizs. Vezette: I. García, A. Marín (spanyolok)

ÖSSZEFOGLALÓ

Lényegében tét nélküli volt számunkra a dánok elleni mérkőzés az olimpiai férfitorna 4. fordulójában, tudni lehetett a meccs előtt, hogy a továbbjutásunk az utolsó játéknapon, a franciák ellen dől el, ha akkor nyerünk, bejut válogatottunk a legjobb nyolc közé.

Vélhetően nem csak ezért cserélt Chema Rodríguez a keretben, hiszen ezúttal Palasics Kristóf és Imre Bence üldögélt maszkban a lelátón, illetve Szita Zoltán is pihenőt kapott, Mikler Roland és Hanusz Egon először jutott szerephez a játékokon, Rosta Miklós pedig kisebb betegségből épült fel.

A 2012-es olimpiai negyedik helyezett válogatottban is védett már Mikler, most pedig az első felé tartó lövést megfogta – így kell debütálni.

Az első percek ismerkedése után hajmeresztő hibákat követett el a magyar csapat, szegény Hanusz Egon kétszer is eladta a labdát, mindkettőből jött a lerohanás és a gól, aztán Mikler a saját védése után indított, Bóka Bendegúz nem figyelt, még szerencse, hogy a játékvezetők nem oldalbedobást ítéltek, hanem visszaadták a kapusunknak a labdát, aki újra próbálkozhatott.

A sok hiba persze nem fér bele Tokió ezüstérmese, 2023 világbajnoka ellen, a dánok átrobogtak rajtunk, és négy góllal elhúztak. Chema Rodríguez is nehezen bírta cérnával, addig reklamált, amíg sárga lapot nem kapott, de még itt sem fejezte be, repült is a két perc.

Aztán a félidő közepén jött a fordulat, Mikler zseniálisan védett a kapunkban, elöl pedig sokkal pontosabbak voltunk, sikerült helyzetekig kijátszani az akciókat, a 12. és a 21. perc között hét gólt lőttünk és csak egyet kaptunk, ekkor a dánok mestere, Nikolaj Jacobsen üvöltött a torkán kidagadó erekkel, amikor játékosai igyekeztek felé az időkérésre.

Bodó Richárd többször is szétbombázta a kaput, vezettünk már kettővel is, aztán a hajrá megint nem sikerült, a dánok elsősorban Mathias Gidsel révén egyre hatékonyabbak voltak. Az utolsó támadást mi vezettük az egyenlítésért, de a Miklerhez hasonlóan parádésan védő Niklas Landin kivédte Ligetvári Patrik lövését, a kipattanót Rasmus Lauge saját kilenceséről az üres kapunkba lőtte.

Chema Rodríguez és tanítványai megnehezítették a dánok dolgát (Fotó: Árvai Károly)

Mikler-védéssel és Bánhidi Bence-góllal kezdődött a második félidő, megint egy volt csak a hátrány. Jó volt a védekezés, Miklertől jöttek a bravúrok, Pedro Rodríguez pedig két belemenést is kiharcolt, bár egyik sem esett jól neki… De támadásban még mindig akadt néhány eladott labda, technikai hiba, ami miatt nem tudtuk utolérni a dánokat, egy-két gól volt a lemaradásunk. Aztán a 41. percben nem értették meg egymást védőink, Lukas Jörgensen ki is használta, így lett közte hosszú idő után megint három, aztán a következő akció végén Mikkel Hansen hetesével immár négy.

Innentől pedig már nem nagyon volt esély visszajönni a meccsbe, ehhez már nem volt meg a kellő mentális erő, és talán egy kicsit el is fáradtunk, Mikler azért tartotta a lelket a társakban. A hajrába már úgy mentek bele a felek, hogy lényegében tudták, eldőltek a nyitott kérdések, annak örülhettünk, hogy csapatunk nem omlott össze, becsülettel végigdarálta a meccset. A dánok továbbra is hibátlanok, ránk pedig a sorsdöntő, franciák elleni meccs vár, amelyet ha megnyerünk, utazhat a válogatott Lille-be, a negyeddöntőre. 25–28

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K Gk P 1. Dánia 4 4 – – 133–108 +25 8 2. Norvégia 3 3 – – 89–78 +11 6 3. Egyiptom 3 1 1 1 88–88 0 3 4. MAGYARORSZÁG 4 1 – 3 117–114 +3 2 5. Franciaország 3 – 1 2 77–90 –13 1 6. Argentína 3 – – 3 83–109 –26 0

KÉSŐBB

A-csoport

14.00: Horvátország–Svédország

16.00: Németország–Spanyolország

19.00: Japán–Szlovénia

B-csoport

11.00: Argentína–Franciaország

21.00: Norvégia–Egyiptom

A MAGYAR FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged) – Palasics Kristóf (La Rioja Logrono – Spanyolország) tartalék

Jobbszélsők: Rodríguez Álvarez Pedro (MOL Tatabánya KC) – Imre Bence (THW Kiel, német) tartalék

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC), Ilic Zoran (HSV Hamburg – Németország)

Irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (SL Benfica, portugál)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém) – Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged) tartalék

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez