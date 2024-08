Ilyen volt Gulyás Michelle-ék közös befutója a női öttusa elődöntőjében – videó

Az elődöntőben igazi harcra, kiélezett és színvonalas küzdelemre számíthattunk. Muszukajev, amikor tavaly megnyerte a vb-t, az elődöntőben 6:5-re múlta felül az iráni Rahman Amuzadhalilit, míg a 2022-es világbajnokságon az iráni győzött, a 16 között 6:0-ra, aztán a magasba is emelhette a trófeát a végén a mindössze 22 éves klasszis. Hívhattuk előrehozott finálénak is, de az effajta minősítésekkel mindig óvatosan kell bánnunk.

A mérkőzés azzal indult, hogy Muszukajevnek belekaptak a szemébe, de azt láthattuk korábban a nap folyamán, hogy ez nem okoz benne törést. Egy perc sem telt el, és már kétszer kivitte a szőnyegről Amuzadhalili Muszukajevet, akinek 4:0-s hátrányt kellett ledolgoznia. A helyzet fokozódott, állásból eldobta Muszukajevet a rivális, aki rettentően gyorsan mozgott és gondolkozott. Kétszer újból kitolta a szőnyegről reménységünket, így még a pihenőig sem jutottak el a felek, 10:0-ra nyert Amuzadhalili, birkózhat a döntőben, Muszukajev pedig bronzzal vigasztalódhat, ha nyer vasárnap. Az ellenfél kiléte egyelőre kérdéses, a délutáni programban a vigaszág győztesével, a 70 kilóban világ- és pánamerikai bajnok amerikai Zain Retherforddal vagy az idén Európa-bajnok albániai Islam Dudaevvel méri össze a tudását.

Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya értékelte a látottakat Muszukajev vereségét követően.

„Az iráni mindig erősebb volt fizikailag Iszmailnál, most birkóztak harmadszor, az első meccsük is hasonlóképpen alakult, nem volt technikai tus, de nagyarányú vereséget szenvedett Iszmail. Most harmadik féle stílusban birkózott a rivális, arra készültünk, hogy folyamatos nyomással zónában birkózik, onnan elvezeti, bemegy lábra Muszukajevnek, ehhez képest egy kis kakaskodáson kívül semmi nem történt, utána meg messziről beugrált, amit nem tudott hová rakni Iszmail. Annyira dominált a nagyon jó formában lévő iráni, lehengerelte őt az elejétől fogva, hogy nem tudott erre válaszolni. Az elején akkora mentális és fizikai fölénybe került az ellenfél, hogy csak idő kérdése volt, mikor fogja nagy arányú pontozással megverni. Talán, ha a szünetig kihúzza, megnyugszik, és elkezd más stílusban birkózni, akkor lehetett volna változtatni, de nulla nyolcnál ez is nehéz lett volna. Ezt most el kell felejtenie, törölni, és vasárnap menni a bronzért. Úgy jött ide, hogy olimpiai bajnok akar lenni, úgyhogy ez most nagyon rossz neki, rágódni fog rajta egy darabig, ám tiszta fejjel kell versenyeznie legközelebb.”

BIRKÓZÁS

FÉRFIAK

SZABADFOGÁS

65 kg

Elődöntő: Rahman Amuzadhalili (iráni)–Muszukajev Iszmail 10:0

KORÁBBAN

Nyolcaddöntő: Muszukajev Iszmail–Ernazar Akmataliev (kirgiz) 11:0

Negyeddöntő: Muszukajev Iszmail–Haji Aliyev (azeri) 10:3