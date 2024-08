Éremtábla: Magyarország a 14., Kína eggyel előzi az Egyesült Államokat – és ezzel mára köszönjük a figyelmüket

– Februárban világbajnoki cím, augusztusban olimpiai arany – ezt hogy csinálta?

– Egy évben rendeztek vébét és olimpiát, így – vágta rá vigyorogva Rasovszky Kristóf, aztán komolyabban nekiveselkedett a válasznak: – Erre készültünk. Az volt a cél, hogy a lehető legjobbak legyünk Párizsban, és bár a világbajnokságon is megvolt a forma, egyértelműen az olimpia volt a fő verseny, tavaly szeptember óta azért dolgoztunk, hogy ott minden jól menjen.

– Jól is ment.

– Összeállt minden: kedvező versenykörülmények, kiváló felkészülés, zavartalan utolsó hetek, vagyis minden egyben volt, a két csapattársam pedig a medencében bizonyította, hogy a forma is tökéletes. Ha már összeállt minden, magamhoz is ragadtam a kezdeményezést a Szajnán. Hetek óta versenyezni akartam, alig vártam, hogy eljöjjön a nap, régóta megvolt, hogyan akarom ezt leúszni, e tekintetben nem volt bennem semmiféle kétely – előremenni, úszni, amilyen gyorsan csak lehet.

– Amikor Dohában megszerezte a magyar úszósport első világbajnoki aranyát tíz kilométeren, nem mondták néhányan, hogy ellőtte a puskaport Párizs előtt?

– Nem hallottam ilyen megjegyzéseket, de ha hallottam volna, akkor sem foglalkoztam volna vele, mert tudtuk, hogy van még bennem. Több, mint amit Dohában mutattam, az pedig már bebizonyosodott, hogy az is lehet olimpiai bajnok, aki előtte vébét nyert. Ez már nem az a korszak, amikor valaki csak egyszer úszhat jól egy évben – meg lehet ezt csinálni többször is.

– Vagyis immár bizonyos: jó döntést hoztak, amikor minden nagy versenyt vállaltak.

– Ebben csak reménykedni tudtam, hiszen egy döntésről csak később bizonyosodik be, jó volt-e vagy sem. Nekünk minden döntésünk jó volt: az is, hogy ott voltunk a vébén, az is, hogy indultunk a belgrádi Európa-bajnokságon, és az is, hogy Párizsban kihagytam a medencés számokat.

– Ha már a számok: tényleg megnyugodott, amikor a tizenkilences rajtszámot kapta?

– A tizenkilences valójában a győzelemnek, a sikernek a száma, de nyugodt voltam én előtte is. Nem izgultam különösebben: hónapok óta készültem arra, hogy ne jelentsen terhet, hogy egy tokiói ezüsttel vágtam neki Párizsnak, hogy zárjam ki, ezzel kapcsolatban ki és mit vár tőlem. Tudtam, ha kiúszom magam, ha beleteszek mindent, akkor sem leszek csalódott, ha nem leszek dobogós.

– A dohai világbajnokságon a célba érkezés után azt mondta a franciák klasszisának, Marc-Antoine Olivier-nek, miután kijelentette, hogy nyerni akar hazai pályán az olimpián, nem bánja, ha győz, ha mindketten érmesek lesznek. Sokan furcsállták ezt a kijelentését, hiszen éppen vébéaranyat szerzett.

– De én tényleg elégedett lettem volna bármilyen éremmel. Ez egy rossz magyar felfogás, hogy csak az aranyat, csak a bajnoki címet értékeljük. Kíváncsi vagyok, egyszer eltűnik-e ez a közgondolkodásból…

– Ám Párizsban mégiscsak ön ért a csúcsra.

– Bánkódni nem fogok miatta, de ha a bronz az enyém, biztos, hogy nem kergettem volna sírva a győztest, hogy adja nekem az aranyérmét…

– Amikor becsapott a célba a tíz kilométer legvégén, magától értődő volt, hogy nem kezd el ünnepelni?

– Visszafordultam, érdekelt, ki érkezik még mellénk a dobogóra, ráadásul ott volt a mezőnyben a csapattársam, a barátom, persze, hogy azt néztem, ő hol úszik. Mikor láttam, hogy esélye van a bronzra, biztatni kezdtem. Az egyik legszebb pillanata annak a napnak az volt, hogy közösen ünnepelhettem Betlehem Dáviddal.

– Csoda, hogy nem tört el a barátja keze…

– Amikor eldőltünk a vízben, ez volt az én első gondolatom is, nem tudtam, jó-e, ha a hátam alatt van a keze. Szerencsére, épségben megúszta.

– Kijelenthetjük, hogy a veszprémi egy csodaműhely?

– Kiváló, ez kétségtelen. Laci bá (Szokolai László – a szerk.) rengeteget gondolkozik azon, hogyan építsünk fel egy-egy szezont, a verseny előtti időszakokat, és hármunkat háromféleképpen kezel, de az erőnléti edzőnk, Kurucz Attila is másként foglalkozik Sárkány Zalánnal, Betlehem Dáviddal és velem. Többet, jobbat náluk nem kaphatnánk. És hát Laci bá elég jó viseli a vidám oldalunkat is.

– De szépen fogalmaz! Amennyire alázatosak és szorgalmasak a vízben, olyan „bolondok” tudnak lenni a parton.

– Ezt nem is tagadom. Ha van idő és lehetőség rá, Laci bá sem ellenzi ezt a vidámságot, aztán amikor eljön a munka ideje, mindig mondja, tegyük félre ezt az oldalunkat – ha elvégeztük a feladatokat, újra elővehetjük.

– Bár az olimpia előtt kiveséztük, hogy nem Párizs a végállomás, egy ötkarikás arany mégiscsak felveti a kérdést: lesz folytatás?

– Tartom, amit néhány hete mondtam. Továbbra is megvan bennem a szeretet az úszás iránt, az akarat is, hogy folytassam. Hogy meddig, azt nem tudom, majd eldöntik a következő évek. Los Angelesről sem szeretnék beszélni, eddig sem tettem, Párizs után végképp nem teszem – meglátjuk, hogyan bírom fizikailag és mentálisan a folytatást. Csak akkor csinálom és addig, amíg van értelme. Huszadik vagy sokadik nem akarok lenni a versenyeken.