Szemerey Zsófi: Hibákat követtünk el, az Odense lélektani előnybe került

Szemerey Zsófi az NSO Tv-nek úgy fogalmazott, olyan hibákat ejtettek, amelyeket kihasznált az Odense, amely ezzel lélektani előnybe került. A végére pedig fizikailag is elfogytak.

„Most még nehéz megmondani, mi csúszott el – mondta az interjúfolyosón a magyar újságíróknak a Metz szélsője, Szöllősi-Schatzl Nadine. – Lehet, hogy túl hamar hittük el, hogy ez meglehet, amikor hétgólos előnyünk volt. Aztán volt egy törés, nem tudom, mi történhetett nálunk. Az Odense szépen, lépésről lépésre lefaragta hátrányát. A hosszabbítás pedig olyan, ahol minden apró hiba végzetes lehet, mert csak kétszer öt percet játszunk. Nagyon sajnálom, mert azt láttam ezen a csapaton, hogy képes arra, hogy a final four döntőjében legyen. Most azon lesz a hangsúly, hogy minél hamarabb összeszedjük magunkat lelkileg és testileg is és regenerálódjunk, mert mindenki győzelemmel szeretné zárni a Bajnokok Ligáját” – tette hozzá a magyar válogatott balszélső, aki szerint Katrine Lunde védései is meghatározóak voltak.

„Tudjuk, hogy Katrine mire képes. Azt gondolom, hogy ha kicsit okosabbak vagyunk, ez meg lehetett volna, mert az elején szépen belődözgettük a helyzeteinket ellene, aztán a végén valamiért ez nem sikerült, de nem ezt emelném ki legfőképpen, mert több dolgon múlt, hogy az Odense meg tudta fordítani ezt a mérkőzést” – zárta szavait Szöllősi-Schatzl.