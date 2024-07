Párizs 2024: ismét lesz magyar versenybíró a vitorlásversenyeken

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Böröcz Bence 2012-ben legfiatalabb szakemberként kapott nemzetközi versenybírói kinevezést, azóta a World Sailing (Nemzetközi Vitorlásszövetség) versenybírójaként tevékenykedik. A tokiói játékokon vezető versenybíróként kapott feladatot.

„Idén két részletben, két héten át bonyolítják le a vitorlásversenyeket. Az első heti beosztásomat még nem ismerem, de a másodikon az ILCA osztályok versenyein én leszek az egyik vezető versenybíró” – mondta Böröcz Bence. Hozzátette, a vízen is fog bíráskodni és tárgyalásokon is részt vesz, illetve utóbbin akkor nem, ha magyar hajós is érintett. Marseille-ben az ILCA (korábban Laser) osztályban a világbajnok és Európa-bajnok Érdi Mária és Vadnai Jonatán indul.

„A World Sailing alapvető viselkedési és etikai szabályait természetesen itt is be kell tartanunk. Az olimpia abból a szempontból is különleges, hogy ide a tradicionális vitorlás nemzetek általában nagy stábokkal érkeznek, amelyekben szabálytanácsadók is helyet kaphatnak. Közöttük olyanok is, akik más versenyeken a kollégáink, és többekkel barátok vagyunk” – nyilatkozott Böröcz Bence.

Hozzáfűzte, a játékok idején kiemelten figyelniük kell arra, hogy milyen információt osztanak meg az említett kollégáikkal és a versenyzőkkel. Csak úgy beszélhetnek velük, hogy jelen van még legalább egy versenybíró is. Ennek megfelelően nem is tartózkodnak egyedül a hajóparkban, mindig legalább ketten vannak és mindenkivel angolul beszélnek, akkor is, ha közös az anyanyelvük, hogy tanúk előtt történjen a beszélgetés.

A két magyar vitorlázó jövő csütörtökön kezdi meg a versenyzést az olimpián. A végső helyezésekről döntő éremfutam a tervek szerint mindkettőjük számára augusztus 6-án lesz.