Párizs 2024: „A negyedik olimpiámra megyek, de még mindig nagyon izgatott vagyok”

Az életben maradásért lépett pályára a spanyol és a görög férfi kosárlabda-válogatott, az olimpiai torna csoportkörének 2. fordulójában, hiszen mindkettő vereséggel kezdte párizsi szereplését: a spanyolok az ausztráloktól, a görögök a kanadaiaktól kaptak ki.

Az első negyedben fej fej mellett haladt a két csapat, s az első tíz perc egypontos görög előnnyel zárult. A másodikban sebességet váltottak a spanyolok és Santi Aldama, illetve Sergio Llull vezérletével gyakorlatilag állva hagyták a görögöket, ráadásul a védekezésük is alaposan feljavult, hiszen ekkor mindössze 13 pontot engedélyeztek ellenfelüknek.

A harmadik negyed első pontját is ők szerezték Willy Hernangómez duplájával, ekkor 51–35-öt mutatott az eredményjelző, s ez volt a legnagyobb különbség, amivel vezettek a mérkőzésen. Ekkor kezdtek észbe kapni a görögök is, hogy ha nem szedik össze magukat záros határidőn belül, akkor gyakorlatilag epizódszerepre kényszerülnek Párizsban.

Meg is nyerték ezt a játékrészt 21–13-ra, majd a negyedikben többször is feljöttek egyre, azonban 68–67 után Rudy Fernández dobott egy triplát – ő később megsérült, úgy kellett letámogatni a pályáról –, így levegőhöz juttatva sajátjait. 4:35-nél Janisz Adetokunbo duplájával azonban így is sikerült egyenlíteni. Fordítani azonban nem, sőt ezt követően erőre kaptak a spanyolok és sorozatban nyolc pontot szerezve megint elhúztak. Egy perccel a vége előtt 80–77 volt az állás, a hátralévő időben a görögök már nem szereztek pontot, a spanyolok előbb két büntetőt értékesítettek, a dudaszó pillanatában pedig Alberto Díaz is betalált, kialakítva a 84–77-es végeredményt.

A meccs legeredményesebb játékosa Janisz Adetokunbo volt 27 ponttal, míg a túloldalon Santi Aldama 19-ig jutott.

PÁRIZS 2024

FÉRFI KOSÁRLABDA

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

Spanyolország–Görögország 84–77 (21–22, 28–13, 13–21, 22–21)

KÉSŐBB

13.30: Kanada–Ausztrália

B-CSOPORT

17.15: Japán–Franciaország

21.00: Brazília–Németország