Új lendület a magyar sportéletben: megérkezett a roundnet Magyarországra

A roundnet, másnéven spikeball egy dinamikusan fejlődő csapatjáték, amelyet két kétfős csapat játszik egy kisméretű, trambulinra emlékeztető kör alakú háló körül. A játék célja, hogy a labda három érintésen belül (ütés, blokkolás és passzolás lehetőségével) kerüljön vissza a hálóra, és az ellenfél ne tudja visszaadni azt. A játéktér 360 fokos, azaz nincs kijelölt térfél, a csapatok szabadon mozoghatnak a háló körül, és bármilyen irányba terelhetik az ellenfelet. A pontok gyors ütemben követik egymást, ami lendületessé és izgalmassá teszi a játékot. A mérkőzések általában 11, 15 vagy 21 pontig tartanak, és a csapatoknak legalább kétpontos különbséggel kell nyerniük.

A sportág története egészen az 1980-as évek végére nyúlik vissza, amikor az amerikai Jeff Knurek egy olyan csapatsport kifejlesztésének ötletével rukkolt ki, amelynek egyszerűek a szabályai, bárhol, illetve bármikor játszható. A sportág robbanásszerű növekedése az utóbbi években történt, elsősorban az olyan márkák és szervezetek révén, mint a Spikeball Inc., amely világszerte elterjesztette a játékot. A roundnet ismertségét tovább növelte szereplése az amerikai befektetői műsorban, a Shark Tankben.

Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportág, annak ellenére, hogy hazai története még friss. A Magyar Roundnet-szövetség 2024 októberében alakult, és töretlen lendülettel dolgozik azon, hogy megismertesse és megszerettesse a sportágat az itthoni közönséggel. A cél nem csak a szabadidős játék népszerűsítése, hanem egy jól felépített versenyrendszer létrehozása is, amelyben a tehetséges játékosok szervezett keretek között fejlődhetnek. A szövetség egyre aktívabban van jelen az általános- és középiskolákban, ahol testnevelésórák keretében ismertetik meg a sportágat a tanulókkal, valamint egyeztetések után több egyetemen is szabadon választható tantárggyá válik a roundnet. Egyebek mellett elkezdődött a közös munka a Magyar Diáksportszövetséggel is, így a sportág a fiatal korosztályt könnyen eléri a Diákolimpia országos döntőin.

A szövetség elnöke, Kolozsi Patrik elkötelezetten dolgozik azon, hogy a sportág hazai közössége növekedjen és fejlődjön. Lapunknak kiemelte a spikeball közösségformáló erejét, valamint azt, hogy minden korosztálynak élvezhető elfoglaltság bármilyen sportolói múlt nélkül. „Nagy előnye, hogy két eszköz kell hozzá, amik olcsón beszerezhetők, és bárhol, bármikor lehet játszani.” Az érdeklődők minden kedden 19 és 21 óra között csatlakozhatnak az edzésekhez a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, ahol a jó hangulat garantált.

A roundnet nem csak Európában, de a tengerentúlon is egyre nagyobb figyelmet kap, a nemzetközi szövetség nem titkolt célja, hogy a sportág bekerüljön a világjátékok programjába.

Április 11. és 13. között Bukarest adott otthont a tavasz egyik legnagyobb európai roundnet tornájának, ahol a magyar válogatott is jelen volt. A kétnapos versenyt az Európai Roundnet-szövetség és a Román Roundnet-szövetség közösen szervezte, a contender és pro kategóriában közel 300 résztvevővel. A magyar színeket Ballabás Bence és Varga Ákos képviselték, akik a contender kategóriában léptek pályára.

A spikeballban az inkluzivitás is kiemelt szerepet kap: az április 26-i MERI (Mozgáskorlátozottak Élmény- és Rekreációs Irodája) Sportnapon mozgássérültek is kipróbálhatták a játékot. A szövetség jelentős célokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a fogyatékos sportban is élvezhető és könnyen játszható legyen a roundnet.

A következő hónapokban a szövetség tovább folytatja a sportág népszerűsítését, új versenyekkel, toborzásokkal és oktatási programokkal. Célja, hogy a roundnet rövid időn belül itthon is széles körben ismert és űzött sportággá váljon – mind verseny-, mind szabadidős szinten.