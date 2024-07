Németh Nándor egy századmásodperccel maradt le a dobogóról

– Teljes az olimpiai éremkollekció.

– Egy kicsit máshogy gondoltam, hogy teljes lesz, de igen, ezüstérmem még nem volt. Egy kicsit szoknom kell. Biztos, hogy egy nap múlva már nagyon fogok örülni neki.

– Milyen napot tudnak maguk mögött?

– Nem mondom, hogy könnyű volt. Hetek óta tudtuk, hogy Olaszországgal vívunk a négy közé kerülésért, rengeteg videót láttunk róluk, ebben az időben többet voltam „velük”, mint a családommal. A negyeddöntőben jól is vívtunk, aztán nehéz helyzetbe kerültünk, mert nem az Egyesült Államok jött, amelyre számítottunk és elemeztük is, hanem Irán. Nem találtuk az első körben a vívásukra az ellenszert, aztán Krisztián kihúzott minket a gödörből, nagyon kellett a segítsége, hogy az aranyért mehessünk. A dél-koreaiak a döntőben tudták azt a formát és szintet hozni, mint bármikor, elképesztő, amit letettek az asztalra az elmúlt másfél évtizedben. Csak gratulálhatunk nekik.

– Mi járt a fejében, amikor fölment az utolsó asszóra? Elképesztő teljesítményt mutatott a páston.

– Az jutott eszembe, hogy ő az olimpia egyéni bajnoka, én meg az előző három aranyérmese és úgy voltam vele, hogy akkor ezt most rakjuk rendbe... Akkora tét nem volt, tudtam, hogy nagyon különlegeset kellene alkotnom, hogy fordítani tudjak, de meg akartam verni és ez sikerült is. Ez a kicsi részcél sikerült. Nem mindegy, hiszen most látták ők is, hogy közel vagyunk hozzájuk.