Magyar éremesélyek a láthatáron – egy helyen a mai olimpiai program, eredmények

Szerdán jó eséllyel bővül a magyar olimpiai érmek száma Párizsban és aranyéremre is van esély, hiszen Milák Kristóf a legjobb idővel jutott be a döntőbe 200 pillangón, de Németh Nándor is éremesélyes 100 gyorson és pástra lép a 2023-ban világbajnok férfi kardcsapatunk is. A mieink programja már 8 órakor elkezdődik, ugyanis Kuttor-Bragmayer Zsanett is ott van a női triatlonosok mezőnyében, később pedig a férfiversenyben Bicsák Bence és Lehmann Csongor is érdekelt lesz. Asztaliteniszben folytatja szereplését Póta Georgina, cselgáncsban tatamira lép Gercsák Szabina és a Tokióban bronzérmes Tóth Krisztián. Csapatsportokban pedig a férfi kézilabdázóinknak szurkolhatunk 9 órától Norvégia ellen.

A MAGYAR VERSENYZŐK NAPI PROGRAMJA/EREDMÉNYEI ASZTALITENISZ

Női egyes

2. forduló

10.00: Póta Georgina–Sin Ju Bin (dél-koreai)



CSELGÁNCS

Férfi 90 kg

1. FORDULÓ

10.40 körül: Tóth Krisztián–Alex Cret (román)

Női 70 kg

1. FORDULÓ

10.50 körül: Gercsák Szabina–Aoife Coughlan (ausztrál)



EVEZÉS

9.30: férfi és női könnyűsúlyú kétpár C-döntő

9.54: férfi és női egypár elődöntő (C/D)

10.04: férfi egypár elődöntő (C/D 2 – a 13–24. helyért) (Pétervári-Molnár Bendegúz)

10.34: férfi és női kettes elődöntő (A/B)

11.14: férfi és női könnyűsúlyú kétpár elődöntő (A/B)

12.02: férfi és női négypár B-döntő

12.26: férfi négypár DÖNTŐ

12.38: női négypár DÖNTŐ



KÉZILABDA

FÉRFIAK

B-csoport

9.00: Norvégia–Magyarország



SPORTLÖVÉSZET

9.00: 50 méter puska, 3 testhelyzet, férfi selejtező (Péni István, Pekler Zalán)



TORNA

17.30: férfi egyéni összetett DÖNTŐ (Mészáros Krisztofer)



TRIATLON

8.00: női egyéni DÖNTŐ (Kuttor-Bragmayer Zsanett)

10.45: férfi egyéni DÖNTŐ (Bicsák Bence, Lehmann Csongor)



ÚSZÁS

11.00: előfutamok

11.21: férfi 200 hát (Kós Hubert, Telegdy Ádám)

11.46: női 200 pillangó (Kapás Boglárka)

20.30: középdöntők, döntők

20.37: férfi 200 pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)

20.45: női 200 pillangó középdöntő (Kapás Boglárka ?)

21.47: férfi 200 hát középdöntő (Kós Hubert, Telegdy Ádám ?)

22.39: férfi 100 gyors DÖNTŐ (Németh Nándor)



VÍVÁS

Férfi kard, csapat (Magyarország – Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

Negyeddöntő

13.30 körül (csúszás előfordulhat): Magyarország–Olaszország

15.00: férfi kard, csapat 5–8. helyért

15.50: férfi kard, csapat elődöntő

16.40: férfi kard, csapat helyosztók

19.30: férfi kard, csapat bronzmeccs

20.30: férfi kard, csapat DÖNTŐ

