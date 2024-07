Férfi kardvívó-válogatottunk legyőzte Iránt, 28 év után ismét olimpiai döntőbe jutottunk!

Nem kezdődött jól a közel-keletiek elleni mérkőzés, az első három kör után nyolc tus hátrányban volt a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád összetételű trió. A mieink nem érezték a ritmust, nem találták a negyeddöntőből az Egyesült Államok ellen meglepetésre továbbjutó és felszabadult iráni vívók ellenszerét. A szakvezetés cserére határozta el magát, és ez meghozta a fordulatot. Az élete első olimpiáján szereplő Rabb Krisztián úgy kezdett, hogy sorozatban hat tust adott, végül 9:4-re megnyerte első asszóját, szorossá téve ezzel a mérkőzést is. Szilágyi másodszorra már nyert 6:5-re és öt asszó után 25:22-re vezetett Irán. Szatmári másodszorra is vereséget szenvedett, nagyon nehéz utolsó kör várt a magyar csapatra, amely 30:25-ről kezdődött.

Rabb viszont újra zseniális volt. Nyugodtan, megfontoltan vívott, gyönyörű tusokat adott, és a Farzed Baher Araszbaran ellen aratott 8:5-ös győzelme reményt adott két egyéni világbajnokunknak, Szatmárinak és Szilágyinak is. Előbbi öt tust adott sorozatban, először vezettünk az elődöntőben, mégpedig három találattal, de a bajban mindig hirtelen megsérülő Mohammad Rahbari is felébredt, egytusos vereségre mentette az asszót, de az utolsó pár előtt még Irán vezetett (40:39).

Csak éppen a magyar befejező embert úgy hívják, hogy Szilágyi Áron, aki háromszoros olimpiai bajnok, szóval nem leányálom ilyen helyzetben farkasszemet nézni vele. Klasszisunk nem is kegyelmezett, villámgyorsan átvette a vezetést, és immár magabiztos teljesítménnyel vitte el a csapatot a győzelemig, egyben az olimpiai aranycsatáig.

„Voltak nehézségeink az elődöntő elején… – kezdte Szatmári András. – Rabb Krisztián becserélése után fordult meg mérkőzés menete, olyan lendületet adott a csapatnak, amely Áronnak és nekem is segített, azt hiszem, neki köszönhetjük, hogy most itt állunk és nemsokára olimpiai döntőt vívhatunk. Most pihenünk egyet, és jöhet Dél-Korea. Ismerjük őket, inkább Irán volt a meglepetés számunkra, annak ellenére, hogy rengeteget vívtunk velük, de nem rájuk készültünk. A második lépcsőfokot is megmásztuk, bízunk benne, hogy a harmadikat is sikerül, és aranyérmesek leszünk.”

„Nagyon vártam, hogy beszálljak, és készültem is rá, az volt a fejemben, hogy ki kell zárnom minden külső tényezőt, és csak a vívásra szabad figyelnem. Azt hiszem, ez jól sikerült – értékelt az elődöntő hőse, Rabb Krisztián. – Szerencsére az Európa-bajnokságon is jó teljesítményt sikerült nyújtanom, fontos, hogy a közelmúltban volt egy olyan pozitív élményem, amikor sikerült magamból ezt kihozni. Abból tudtam az olimpiára is építkezni. Nem éreztem magamon a terhet, amit tudtam, megtettem, és ez most szerencsére elég volt ahhoz, hogy lendületet adjak a többieknek a befejezésre.”

Az Irán elleni elődöntő után egyébként a férfi kézilabda-válogatottunk tagjai üdvözölték először kardozóinkat, de a helyszínen tekinti meg az eseményeket Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Szabó Bence, kétszeres olimpiai bajnok kardvívó is.

PÁRIZS 2024

FÉRFI KARDÍVÁS, CSAPATVERSENY

Elődöntő: Magyarország–Irán 45:43

Rabb +7, Szilágyi +2, Szatmári –3, Gémesi –4

Korábban

Negyeddöntő: Magyarország–Olaszország 45:38