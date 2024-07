A NOB szerdai közleményében jelezte, hogy a marokkói Naval el-Mutavakel és az argentin Gerardo Werthein lesz NOB-alelnök augusztus 10-től, miután az ausztrál John Coates – ő a jövőben tiszteletbeli tag lesz – és a szingapúri Ser Miang Ng mandátuma lejár.

A Fülöp-szigeteki Mikaela Cojuangco Jaworski második ciklusára is bizalmat kapott a végrehajtó bizottságban, ahová most került be a kínai Li Ling-vej.

Az új NOB-tagokból négyen nők, négyen férfiak.