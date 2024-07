Férfi kézilabda-válogatottunk tíz góllal legyőzte Argentínát

A magyar versenyzőket búcsúztató Sara Balzer és Olha Harlan egymással mérkőzött meg a döntőbe jutásért. A Szűcs Lucát búcsúztató francia egy 3:0-s sorozattal indított, ahonnan még visszajött ukrán ellenfele, de ezt követően Harlan csak futni tudott az eredmény után. Az ukrán nem találta az ellenszert az első helyen kiemelt Balzer támadásaira, aki végül sima, 15:7-es sikerrel masírozott be a fináléba.

A másik ágon szorosabb küzdelmet hozott a francia Manon Apithy-Brunet és a dél-koreai Csoi Sze Bin összecsapása – legalábbis az eredményt tekintve. Az első tust az ázsiai versenyző szerezte, utána viszont a hazai közönség előtt vívó Apithy-Brunet vette át az irányítást, s meg sem állt a 15:12-es győzelemig.

A bronzasszó rendkívül szoros, kiélezett csatát hozott, s végül az ukrán Olha Harlan diadalmaskodott 15:14-re, megszerezve hazája első érmét a párizsi játékokon.

A döntő az első és a harmadik kiemelt összecsapását hozta, s a papíron magasabban rangsorolt Balzeré volt az első tus, de ezután szinte azonnal elveszítette az irányítást a Szűcs Lucát is búcsúztató francia. Apithy-Brunet magabiztosan vívott, s stabilan őrizte négy tusnyi előnyát honfitársával szemben. Balzer a hajrában felzárkozótt két tusra, de ez már nem osztott, nem szorzott – Apithy-Brunet 15:12-re nyert, s megszerezte az aranyérmet.

Csung Ka-long sorozatban másodszor lett olimpiai bajnok férfi tőrben (Fotó: Imago Images)

Férfi tőrben mindkét elődöntőben azonos eredmény született: a hongkongi színeket képviselő Csung Ka-long a japán Imura Kazukit, míg az olasz Filippo Macchi az amerikai Nick Itkint győzte le 15:11-re.

A finálé a végletekig kiélezett, fordulatos küzdelmet hozott: az asszó első szakaszában a címvédő hongkonginak állt a zászló, Macchi 10:11-es hátrányból felállva 14:12-re elhúzott. Az olasz zsebben érezhette az aranyérmet, de Csung nem hagyta magát, s huszáros hajrával kiharcolta a döntő tust. Ha valaki azt hitte, hogy ezzel vége a drámának, tévedett: a játékvezetők (a tajvani vezető bíró munkáját egy dél-koreai videóbíró, valamint egy cseh és egy tunéziai asszisztens segígette) kétszer is együttes találatot ítéltek, harmadjára pedig a hongkonginak adták a találatot, így a 27 éves vívó a 2021-es, tokiói olimpia után Párizsban is aranyérmes lett, míg az olasz vívót felkészítő Stefano Cerioni az asszó vége után is vitatta a játékvezetői döntés helyességét.

PÁRIZS 2024

VÍVÁS

Női kard egyéni

Elődöntő

Sara Balzer (francia)–Olha Harlan (ukrán) 15:7

Csoi Sze Bin (dél-koreai)–Manon Apithy-Brunet (francia) 12:15

Bronzmeccs

Csoi Sze Bin (dél-koreai)–Olha Harlan (ukrán) 14:15

Döntő

Sara Balzer (francia)–Manon Apithy-Brunet (francia) 12:15

Férfi tőr egyéni

Elődöntő

Csung Ka-long (hongkongi)–Imura Kazuki (japán) 15:11

Filippo Macchi (olasz)–Nick Itkin (amerikai) 15:11

Bronzmeccs

Nick Itkin (amerikai)–Imura Kazuki (japán) 15:12

Döntő

Filippo Macchi (olasz)–Csung Ka-long (hongkongi) 14:15